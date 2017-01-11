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Долги по зарплате на 186 млн руб выплатили сахалинские предприятия за год
sharij.net

Долги по зарплате на 186 млн руб выплатили сахалинские предприятия за год

Должниками перестали быть 30 организаций

В 2016 году в Сахалинской области погашена задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-должников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры. Участие в нем приняла Вера Щербина, председатель областного правительства.

К 70-летнему рубежу со дня основания органы прокуратуры региона подошли с внушительными результатами деятельности. В 2016 году, отметил прокурор области Николай Рябов, в результате проверок на территории Сахалина и Курил выявлено 35 тысяч нарушений закона. В суды направлено около 11 тысяч исков на сумму 256 миллионов рублей. По материалам прокурорского реагирования к ответственности привлечено более 6 тысяч лиц, виновных в нарушении закона. Возбуждено около 200 уголовных дел. В сфере противодействия коррупции зарегистрировано 175 преступлений.

Особое внимание уделялось рассмотрению жалоб от жителей области. В прошлом году в органы прокуратуры обратилось более 20 тысяч сахалинцев и курильчан, главным образом, за помощью в выплате долгов по зарплате, в восстановлении жилищных и социальных прав.

- Безусловно, в последние годы масштаб и круг задач, которые приходится решать органам власти и правоохранительным структурам, значительно расширился, - отметила в своем выступлении на мероприятии Вера Щербина. - Возросли риски и угрозы, появились новые вызовы общественно-политического, экономического и социального характеров. Люди стали предъявлять повышенные требования к нашей с вами работе. И очень важно, что прокуратура повышает эффективность своей деятельности. Держит на особом контроле наиболее чувствительные для жителей региона вопросы. 

Глава регионального правительства выразила надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с правоохранителями при реализации нового масштабного пакета проектов, направленных на повышение качества жизни сахалинцев и курильчан. Вера Щербина присоединилась к прозвучавшим в адрес прокурорских работников поздравлениям с профессиональным праздником. Лучшим из них по результатам деятельности в 2016 году были вручены награды, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:35 +2
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Комментарии
AX9566
Написано сегодня, в 10:51
Я не понял, это из разряда достижений ПСО?
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:44
AX9566, почему ПСО? Четко расписано - прокуратуры.
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0
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 13:37 Отредактированно сегодня, в 13:38
это наверно прокуратура повлияла на то, что мэрия Южно-Сахалинска решила через госзакупку взять кредит на миллиард чтоб платить сотрудникам зарплату? а сколько при этом выкатит процентов, городские депутаты прикинули?
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