Долги по зарплате на 186 млн руб выплатили сахалинские предприятия за год

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В 2016 году в Сахалинской области погашена задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-долж ников. Об этом сообщили накануне в ходе собрания, посвященного Дню работника прокуратуры. Участие в нем приняла Вера Щербина, председатель областного правительства.

К 70-летнему рубежу со дня основания органы прокуратуры региона подошли с внушительными результатами деятельности. В 2016 году, отметил прокурор области Николай Рябов, в результате проверок на территории Сахалина и Курил выявлено 35 тысяч нарушений закона. В суды направлено около 11 тысяч исков на сумму 256 миллионов рублей. По материалам прокурорского реагирования к ответственности привлечено более 6 тысяч лиц, виновных в нарушении закона. Возбуждено около 200 уголовных дел. В сфере противодействия коррупции зарегистрировано 175 преступлений.

Особое внимание уделялось рассмотрению жалоб от жителей области. В прошлом году в органы прокуратуры обратилось более 20 тысяч сахалинцев и курильчан, главным образом, за помощью в выплате долгов по зарплате, в восстановлении жилищных и социальных прав.

- Безусловно, в последние годы масштаб и круг задач, которые приходится решать органам власти и правоохранительн ым структурам, значительно расширился, - отметила в своем выступлении на мероприятии Вера Щербина. - Возросли риски и угрозы, появились новые вызовы общественно-политического, экономического и социального характеров. Люди стали предъявлять повышенные требования к нашей с вами работе. И очень важно, что прокуратура повышает эффективность своей деятельности. Держит на особом контроле наиболее чувствительные для жителей региона вопросы.

Глава регионального правительства выразила надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с правоохранителям и при реализации нового масштабного пакета проектов, направленных на повышение качества жизни сахалинцев и курильчан. Вера Щербина присоединилась к прозвучавшим в адрес прокурорских работников поздравлениям с профессиональным праздником. Лучшим из них по результатам деятельности в 2016 году были вручены награды, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.