Долги по зарплате на 186 млн руб выплатили сахалинские предприятия за год
Должниками перестали быть 30 организаций
В 2016 году в Сахалинской области погашена задолженность по зарплате на общую сумму 186 миллионов рублей. В результате совместных действий правоохранителей и органов исполнительной власти региона со своими работниками рассчитались около 30 организаций-долж
К 70-летнему рубежу со дня основания органы прокуратуры региона подошли с внушительными результатами деятельности. В 2016 году, отметил прокурор области Николай Рябов, в результате проверок на территории Сахалина и Курил выявлено 35 тысяч нарушений закона. В суды направлено около 11 тысяч исков на сумму 256 миллионов рублей. По материалам прокурорского реагирования к ответственности привлечено более 6 тысяч лиц, виновных в нарушении закона. Возбуждено около 200 уголовных дел. В сфере противодействия коррупции зарегистрировано 175 преступлений.
Особое внимание уделялось рассмотрению жалоб от жителей области. В прошлом году в органы прокуратуры обратилось более 20 тысяч сахалинцев и курильчан, главным образом, за помощью в выплате долгов по зарплате, в восстановлении жилищных и социальных прав.
- Безусловно, в последние годы масштаб и круг задач, которые приходится решать органам власти и правоохранительн
Глава регионального правительства выразила надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие с правоохранителям