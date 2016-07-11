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Первые зимние игры «Дети Азии» пройдут на Сахалине

Первые зимние игры «Дети Азии» пройдут на Сахалине

Члены комиссии спортивных соревнований прибудут в островной регион в феврале

17 января в Москве состоялось заседание специальной межведомственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталия Мутко, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Губернатор островного региона Олег Кожемяко и министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев отстаивали право на проведение первых международных спортивных игр «Дети Азии» на Сахалине. Конкурентами островного региона стали Хабаровский и Красноярский края, а также Якутия. Предпочтение было отдано Сахалинской области.

Впервые предложение о проведение «Детей Азии» было высказано в прошлом году президентом Международного комитета игр Дмитрием Глушко. Предложение поддержал губернатор Олег Кожемяко. С рабочим визитом Дмитрий Глушко и его коллеги побывали на Сахалине в ноябре прошлого года. Тогда комиссия осмотрела имеющиеся и строящиеся спортивные объекты. С повторным визитом члены комиссии  прибудут в регион в феврале.

Планируется, что в ходе зимних игр «Дети Азии» соревнования будут проводиться по фигурному катанию, хоккею, шорт-треку, биатлону и лыжным гонкам.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:34 +2
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Сахалинская область"Дети Азии"
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Комментарии
Ярославчик
Написано сегодня, в 12:43
Хорошая новость.
А в каком году эти игры будут проходить?
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+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 12:48 Отредактированно сегодня, в 12:49
Ярославчик, Яр ошибся, извини в 2018 году. Через год,как раз всё достроят.
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+1
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