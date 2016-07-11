Первые зимние игры «Дети Азии» пройдут на Сахалине

17 января в Москве состоялось заседание специальной межведомственной комиссии под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталия Мутко, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Губернатор островного региона Олег Кожемяко и министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев отстаивали право на проведение первых международных спортивных игр «Дети Азии» на Сахалине. Конкурентами островного региона стали Хабаровский и Красноярский края, а также Якутия. Предпочтение было отдано Сахалинской области.

Впервые предложение о проведение «Детей Азии» было высказано в прошлом году президентом Международного комитета игр Дмитрием Глушко. Предложение поддержал губернатор Олег Кожемяко. С рабочим визитом Дмитрий Глушко и его коллеги побывали на Сахалине в ноябре прошлого года. Тогда комиссия осмотрела имеющиеся и строящиеся спортивные объекты. С повторным визитом члены комиссии прибудут в регион в феврале.

Планируется, что в ходе зимних игр «Дети Азии» соревнования будут проводиться по фигурному катанию, хоккею, шорт-треку, биатлону и лыжным гонкам.