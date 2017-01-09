Турнир по бильярду среди ветеранов прошел в Южно-Сахалинске

В минувшие выходные в бильярдном клубе «Классик» состоялись соревнования среди спортсменов старше 40 лет на «Кубок ветеранов» в дисциплине Динамичная пирамида. В состязаниях приняли участие сильнейшие бильярдисты 1977 г.р. и старше из Корсакова, Невельска, Холмска и Южно-Сахалинска.

Участников приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Татьяна Никифорова. Она поздравила ветеранов спорта с Новым годом, пожелала им твердой руки, меткого глаза и точных ударов. Специальный приз за самую длинную серию был учрежден вице-президентом федерации бильярдного спорта Сахалинской области Николаем Аникеенко.

Хорошую физическую подготовку показал 63-летний спортсмен из Невельска Валерий Павлюк. Опыт и участие в подобных турнирах принесли ему бронзовую медаль Кубка ветеранов.

- Игрой на бильярде я занимаюсь с 15 лет, - говорит Валерий. – Раньше, во многих учреждениях, пионерских лагерях, Домах культуры стояли бильярдные столы, на которых играли все - от мала до велика. В детстве мы не имели понятия о правилах, нюансах игры, поэтому били шары, что называется наобум. Со временем, безусловно, мы познакомились с разновидностями бильярда, научились некоторым тонкостям. Сейчас, бильярд для нас это отличное времяпрепровожде ние в компании старых друзей и поддержка физической формы. Ведь за время игры, спортсмен «наматывает» не один десяток километров вокруг бильярдного стола.

В финал по верхней сетке турнира вышел Эдуард Хван. Тяжелые встречи по нижней сетке пришлось провести двукратному победителю Кубка ветеранов Николаю Аникеенко.

- С Эдуардом мы встречались в самой первой игре, - комментирует свое выступление Николай Аникеенко. – Я выигрывал 2 очка, но, впоследствии уступил со счетом 2:3. «Шел» по нижней сетке турнира, каждая игра давалась с большим трудом, поэтому в финальном поединке просто не хватило сил. Проиграл – 1:4. Два года я держал Кубок в руках, а теперь пришло время передать его на хранение другу, но только на один год (смеется).

Специальный денежный приз за самую длинную серию разделили между собой Эдуард Хван и Яков Кицута. Им удалось забить по 6 шаров с кия, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.