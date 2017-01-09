новости
новости
Регистрация
Турнир по бильярду среди ветеранов прошел в Южно-Сахалинске

Турнир по бильярду среди ветеранов прошел в Южно-Сахалинске

Участие в соревнованиях приняли спортсмены старше 40 лет

В минувшие выходные в бильярдном клубе «Классик» состоялись соревнования среди спортсменов старше 40 лет на «Кубок ветеранов» в дисциплине Динамичная пирамида. В состязаниях приняли участие сильнейшие бильярдисты 1977 г.р. и старше из Корсакова, Невельска, Холмска и Южно-Сахалинска.

Участников приветствовала представитель министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Татьяна Никифорова. Она поздравила ветеранов спорта с Новым годом, пожелала им твердой руки, меткого глаза и точных ударов. Специальный приз за самую длинную серию был учрежден вице-президентом федерации бильярдного спорта Сахалинской области Николаем Аникеенко.

Хорошую физическую подготовку показал 63-летний спортсмен из Невельска Валерий Павлюк. Опыт и участие в подобных турнирах принесли ему бронзовую медаль Кубка ветеранов.

- Игрой на бильярде я занимаюсь с 15 лет, - говорит Валерий. – Раньше, во многих учреждениях, пионерских лагерях, Домах культуры стояли бильярдные столы, на которых играли все - от мала до велика. В детстве мы не имели понятия о правилах, нюансах игры, поэтому били шары, что называется наобум. Со временем, безусловно, мы познакомились с разновидностями бильярда, научились некоторым тонкостям. Сейчас, бильярд для нас это отличное времяпрепровождение в компании старых друзей и поддержка физической формы. Ведь за время игры, спортсмен «наматывает» не один десяток километров вокруг бильярдного стола.

В финал по верхней сетке турнира вышел Эдуард Хван. Тяжелые встречи по нижней сетке пришлось провести двукратному победителю Кубка ветеранов Николаю Аникеенко.

- С Эдуардом мы встречались в самой первой игре, - комментирует свое выступление Николай Аникеенко. – Я выигрывал 2 очка, но, впоследствии уступил со счетом 2:3. «Шел» по нижней сетке турнира, каждая игра давалась с большим трудом, поэтому в финальном поединке просто не хватило сил. Проиграл – 1:4. Два года я держал Кубок в руках, а теперь пришло время передать его на хранение другу, но только на один год (смеется).

Специальный денежный приз за самую длинную серию разделили между собой Эдуард Хван и Яков Кицута. Им удалось забить по 6 шаров с кия, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:29 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
ветеранбильярд
Популярное на ASTV
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде
Взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске
Взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске
Сильный снег и ветер ожидаются в четырёх районах Сахалинской области
Сильный снег и ветер ожидаются в четырёх районах Сахалинской области
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинец стал кутить на чужой кредит
Сахалинец стал кутить на чужой кредит
Заболевшего метеоролога пришлось эвакуировать с мыса Терпения на вертолете
Заболевшего метеоролога пришлось эвакуировать с мыса Терпения на вертолете
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru