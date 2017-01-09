новости
новости
Регистрация
Заболевшего метеоролога пришлось эвакуировать с мыса Терпения на вертолете

Заболевшего метеоролога пришлось эвакуировать с мыса Терпения на вертолете

Пациента доставили в Южно-Сахалинск

В 10.45 16 января из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в район мыса Терпения (Поронайский район) для эвакуации в лечебное учреждение сотрудника метеостанции, мужчины 1981 г. р. В полете больного сопровождал  врач Сахалинской областной клинической больницы. Медицинский модуль для перевозки больного не применялся, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В 13.58 вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России совершил посадку в аэропорту г. Южно-Сахалинска, больной госпитализирован.  Несмотря на то, что полет проходил в сложных метеоусловиях, экипаж под руководством командира воздушного судна  Михаила Сафонова справился с поставленной задачей.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:28 +1
Другие статьи по темам
Место
Поронайский районЮжно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде
Взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске
Взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске
Сильный снег и ветер ожидаются в четырёх районах Сахалинской области
Сильный снег и ветер ожидаются в четырёх районах Сахалинской области
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Турнир по бильярду среди ветеранов прошел в Южно-Сахалинске
Турнир по бильярду среди ветеранов прошел в Южно-Сахалинске
Более 30 тысяч кубометров снега вывезли из Южно-Сахалинска сегодня
Более 30 тысяч кубометров снега вывезли из Южно-Сахалинска сегодня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru