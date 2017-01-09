Заболевшего метеоролога пришлось эвакуировать с мыса Терпения на вертолете

В 10.45 16 января из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России в район мыса Терпения (Поронайский район) для эвакуации в лечебное учреждение сотрудника метеостанции, мужчины 1981 г. р. В полете больного сопровождал врач Сахалинской областной клинической больницы. Медицинский модуль для перевозки больного не применялся, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

В 13.58 вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России совершил посадку в аэропорту г. Южно-Сахалинска, больной госпитализирован. Несмотря на то, что полет проходил в сложных метеоусловиях, экипаж под руководством командира воздушного судна Михаила Сафонова справился с поставленной задачей.