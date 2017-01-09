Сахалинец стал кутить на чужой кредит

Он украл чужую банковскую карту и потратил с нее примерно 50 тысяч рублей

В полицию Южно-Сахалинска обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что взяла кредит в одном из банков, а на следующий день ей стали приходить смс-сообщения, что ее картой оплачивали покупки в магазинах и обналичивали деньги, сообщает пресс-служба УМВД области.

Сахалинка убедилась, что выданный в банке конверт с документами, картами и паролями пропал. По ее словам, скорее всего, все это она случайно обронила при выходе из учреждения.

Сотрудники уголовного розыска выдвинулись в один из торговых центров, где расположен банковский терминал, с которого производились манипуляции с картой. Полицейские знали, что в здании много камер видеонаблюдения. Один из попавших в объективы показался сыщикам подозрительным.

Позднее разыскиваемый вернулся в торговый центр за новыми покупками, и был задержан. С его слов, он нашел на крыльце отделения банка конверт, и решил забрать карту себе. Он похитил около 50 тысяч рублей.

В отношении 31-летнего подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.