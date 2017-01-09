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Сахалинец стал кутить на чужой кредит

Сахалинец стал кутить на чужой кредит

Он украл чужую банковскую карту и потратил с нее примерно 50 тысяч рублей

В полицию Южно-Сахалинска обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что взяла кредит в одном из банков, а на следующий день ей стали приходить смс-сообщения, что ее картой оплачивали покупки в магазинах и обналичивали деньги, сообщает пресс-служба УМВД области.

Сахалинка убедилась, что выданный в банке конверт с документами, картами и паролями пропал. По ее словам, скорее всего, все это она случайно обронила при выходе из учреждения.

Сотрудники уголовного розыска выдвинулись в один из торговых центров, где расположен банковский терминал, с которого производились манипуляции  с картой.  Полицейские знали, что в здании много камер видеонаблюдения. Один из попавших в объективы показался сыщикам подозрительным.

Позднее разыскиваемый вернулся в торговый центр за новыми покупками, и был задержан. С его слов, он нашел на крыльце отделения банка конверт, и решил забрать карту себе.  Он похитил  около 50 тысяч рублей.

В отношении 31-летнего подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:39 +2
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Комментарии
Vladis
Написано сегодня, в 16:04
......,
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0
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 16:06
как можно быть таким недалеким? непонятно на что рассчитывал
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+2
jkmu
Написано сегодня, в 16:13
Reader, вот именно.Он и есть недалекий, раз решил, что про его поступок никто и никогда не узнает
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+2
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