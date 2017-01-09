Сахалинские борцы завоевали 15 медалей фестиваля спорта в Хабаровске

В минувшие выходные в Хабаровске прошел фестиваль спортивной борьбы. Участниками масштабных состязаний стали свыше 300 юношей и девушек 2002 – 2004 г.р. из Еврейской Автономной, Амурской, Магаданской, Сахалинской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Победители и призеры были выявлены в трех видах борьбы – женской, греко-римской и вольной. Островные спортсмены отличились в каждом из них.

В турнире по вольной борьбе победителями стали Кирилл Коростылев (до 50 кг) из Анивы и Сергей Муромцев из Южно-Сахалинска (до 58 кг). Серебряные награды завоевали анивчане Адиль Айтибаев (до 42 кг) и Павел Коржов (до 54 кг), а также Никита Агеев (до 69 кг) из Шахтерска. С медалями за третье место вернулись домой Тимофей Марцинкевич (до 35 кг), Родион Шаповалов (до 38 кг) и Антон Добродомов (до 63 кг). Шаповалов представлял Шахтерск, а Добродомов и Марцинкевич – Ноглики.

- Наиболее успешно проявили себя наши девушки, каждая из которых завоевала золотую медаль. Отличились Алина Коробова (до 40 кг) и Кристина Пестунова (до 48 кг) из Анивы, Фарида Азизова (до 44 кг) из Южно-Сахалинска и Алина Фролова (до 57 кг) из Тымовска, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области по вольной борьбе Александр Ваулин.

Марат Нурмухаметов из Анивы победил в состязаниях «греко-римлян» в весовой категории до 59 кг, а два борца из Южно-Сахалинска стали бронзовыми призерами. Это Роман Бакланов (до 54 кг) и Алексей Белюков (до 59 кг).

Победителей и призеров этих престижных соревнований подготовили тренеры Олег Накагава и Виталий Симановский (Анива), Евгений Савинов (Ноглики), Вячеслав Нефедов (Шахтерск), Сергей Романов (Тымовск), Батраз Кундухов, Александр Ваулин, Виталий Хон, Александр Огарков и Эдуард Зарюта (все – Южно-Сахалинск).

- Всего сахалинские борцы завоевали 15 медалей, семь из которых золотые, три серебряные и пять бронзовых, - подвел итог Александр Ваулин.