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На вопросы об организации летнего отдыха ответят сахалинцам

На вопросы об организации летнего отдыха ответят сахалинцам

Начинает работу «Горячая линия»

С 16 января региональное министерство образования открывает работу «горячей телефонной линии» по вопросу организации летнего отдыха. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону: 8(4242) 46-59-62.

Как отмечают в областном минобре, в конце января аналогичные «телефонные линии» начнут работать во всех муниципальных образованиях. Их телефоны будут опубликованы на официальном сайте регионального министерства образования и СМИ.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:13 0
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