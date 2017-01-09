На вопросы об организации летнего отдыха ответят сахалинцам

С 16 января региональное министерство образования открывает работу «горячей телефонной линии» по вопросу организации летнего отдыха. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону: 8(4242) 46-59-62.

Как отмечают в областном минобре, в конце января аналогичные «телефонные линии» начнут работать во всех муниципальных образованиях. Их телефоны будут опубликованы на официальном сайте регионального министерства образования и СМИ.