Противопожарные сигнализации устанавливают на домах ветеранов и инвалидов на Сахалине

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В районах области усилят разъяснительную работу по поводу установки в домах автономных пожарных извещателей. Приборы, работающие от батареек, способны уловить наличие в воздухе дыма даже в минимальной концентрации и громким сигналом предупредить людей об опасности. Однако некоторые жители области, которым положена бесплатная установка извещателей, отказываются от них.

Этот вопрос обсуждался в ходе совещания с главами администраций муниципальных образований, которое в режиме видеоконференции провел губернатор Олег Кожемяко. По его поручению проведено обследование деревянных жилых домов, где проживают ветераны, инвалиды, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и приемными детьми. В этих помещениях за счет бюджета устанавливают автономные пожарные извещатели. Сегодня такие приборы появились уже в 132 жилых домах области. Коснется это нововведение и индивидуальных строений, где проживают участники войны и семьи с детьми до 18 лет.

Однако, отмечено на совещании, далеко не все владельцы жилья, где планируется разместить извещатели, соглашаются на установку приборов. Олег Кожемяко потребовал от глав муниципальных образований более тщательно вести разъяснительную работу.

- Мы принимаем меры, чтобы заранее защитить от пожара жизнь и имущество жителей области, - сказал губернатор. – Для этого мы и устанавливаем приборы в домах. Ваши специалисты, которые занимаются этой работой, должны лично встречаться людьми, подробно рассказывать им, что приборы бесплатные, что их установка не нанесет ущерба интерьеру, что они не будут потреблять дополнительную электроэнергию от сети. Если жители области будут понимать, что при этом однажды извещатель своим сигналом может спасти их, отказов от установки не будет.

Усиление пропаганды мер пожарной безопасности может сохранить многие жизни, отмечено на совещании. По сведениям главного управления МЧС России по Сахалинской области, в прошлом году на территории региона отмечен рост количества погибших при пожарах в жилом секторе (на 3 человека) и травмированных (на 6 человек). Общее количество таких происшествий сократилось - на 39 случаев. Во время новогодних и рождественских праздников участились рейды сотрудников пожарной охраны, которые проводили с гражданами, проживающими в деревянных домах, инструктажи по безопасному обращению с огнем, раздавали соответствующие памятки. Организованы и выступления в средствах массовой информации. Несмотря на эти усилия, в праздничные дни в результате двух пожаров погибли четыре человека. Предполагаемые причины происшествий – алкогольное опьянение, курение, неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Представители МЧС считают, что в целом обстановка с пожарами в области контролируемая и находится в пределах среднегодовых значений. Несмотря на это, Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований усилить меры профилактики: организовать соответствующие выступления в средствах массовой информации, тематические встречи со школьниками, размещение наглядной агитации. Также областные и федеральные ведомства рассмотрят вопрос об организации в выходные и праздничные дни, когда вероятность происшествий наиболее высока, дежурств пожарных расчетов в частном секторе, в местах сосредоточения ветхого и аварийного жилья. Предполагается, что это позволит более оперативно реагировать на возгорания.

В Сахалинской области активно реализуется программа по переселению граждан, проживающих в ветхих и аварийных зданиях. Чтобы старые дома, оставленные жильцами, не стали пищей для огня, а также не портили внешний облик населенных пунктов, организована планомерная работа по их сносу. В 2016 году снесено 106,8 тысячи квадратных метров расселенного аварийного, ветхого жилья, а также нежилых зданий, что превышает плановые показатели в полтора раза. Ликвидация старых домов продолжится и в наступившем году.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области