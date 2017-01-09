«Сахалинские акулы» пробились в финал Первенства России по хоккею

В Красноярске на ледовой арене «Сокол» завершился второй тур Первенства России по хоккею зоны Сибирь – Дальний Восток среди команд юношей 2006 года рождения. Команда «Сахалинские акулы 2006» попала в группу сильнейших, и этот успех носит действительно историческое значение, потому как до этого ни одному дебютанту турнира не удавалось добыть путевку в финал, сообщает пресс-секретарь ЦХР «Дальний Восток – Арена Мастер».

Напомним, в ноябре в рамках первого этапа первенства команда заняла пятое место, оказавшись в шаге от попадания в сильнейшую группу "А". На втором этапе соревнования воспитанникам Дениса Гришанова и Владимира Царенко предстояло очень серьёзное испытание. Для выполнения задачи и выхода в группу сильнейших необходимо было занять одно из первых двух мест среди десяти команд.

Уверенно стартовав с победы над барнаульским «Алтаем» со счетом 6-2, команда допустила небольшую осечку в матче с «Ермаком» из Ангарска, уступив 2-3. В дальнейшем таких осечек «Сахалинские акулы» себе не позволяли и уверенно шли к поставленной цели, лишь однажды допустив бескомпромиссную перестрелку с «Шахтером» (Прокопьевск), окончившуюся со счетом 6-6. Последовательно были повержены красноярский «Сокол-2» (5-0), кемеровская «Энергия» (12-1), ДЮСШ «Металлург» из Новокузнецка (6-4). В заключительном матче со счетом 2-1 ребята разобрались с основной красноярской командой «Сокол-1», поставив финальную точку за 15 секунд до сирены.

По итогам второго этапа турнира команда «Сахалинские акулы 2006» заняла первую строчку в турнирной таблице и завоевала право сыграть в финале Первенства России по хоккею зоны Сибирь – Дальний Восток. В восьмерку сильнейших, удостоившихся права сразиться в финальной части соревнований, помимо нашей команды вошли также «Сибирь» (Новосибирск), «Металлург» (Новокузнецк), «Смена» (Северск), «ЦЗВС» (Новосибирск), «Амур» (Хабаровск), «Чита» (Чита), ДЮСШ «Металлург» (Новокузнецк).

Финал соревнований Первенства России по хоккею зоны Сибирь – Дальний Восток сезона 2016-2017 состоится уже в марте.