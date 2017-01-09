видео очевидцев
Женщина пострадала при столкновении легковушки и микроавтобуса в Анивском районе
Авария произошла в районе поворота на Успенское
ДТП произошло сегодня, 16 января примерно в 07:40 в Анивском районе.
В районе поворота на Успенское столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.
По предварительным данным, в аварии пострадала женщина. Она госпитализирована.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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Да и дорога сегодня не ахти((((