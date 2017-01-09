Женщина пострадала при столкновении легковушки и микроавтобуса в Анивском районе

видео очевидцев

Авария произошла в районе поворота на Успенское

ДТП произошло сегодня, 16 января примерно в 07:40 в Анивском районе.

В районе поворота на Успенское столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

По предварительным данным, в аварии пострадала женщина. Она госпитализирована.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.