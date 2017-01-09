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Женщина пострадала при столкновении легковушки и микроавтобуса в Анивском районе
видео очевидцев

Женщина пострадала при столкновении легковушки и микроавтобуса в Анивском районе

Авария произошла в районе поворота на Успенское

ДТП произошло сегодня, 16 января примерно в 07:40 в Анивском районе. 

В районе поворота на Успенское столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. 

По предварительным данным, в аварии пострадала женщина. Она госпитализирована.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:36 +1
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Комментарии
SWATIMYR
Написано сегодня, в 10:51
Страшно..... страшно ездить в такую погоду по нашим "дорогам".
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Tatashka
Написано сегодня, в 11:03
Людям нужно научиться уважать друг друга на дороге!!!
Да и дорога сегодня не ахти((((
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