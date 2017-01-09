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Более 200 снегоуборочных машин расчищают Южно-Сахалинск после метели

Более 200 снегоуборочных машин расчищают Южно-Сахалинск после метели

Олег Кожемяко остался недоволен работой некоторых управляющих компаний

Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра.

По сведениям муниципальных властей, на улицы была выведена вся имеющаяся техника, свыше 200 единиц. В результате к утру основные улицы областного центра были расчищены во всю ширину проезжей части. Подготовлены к началу рабочего дня и тротуары. Организован вывоз снега на специально отведенные полигоны. В три часа ночи в очередной раз снегоуборочная техника вышла на дорогу Южно-Сахалинск – Корсаков. Было восстановлен проезд по дороге, ведущей в Синегорск.

В пять часов утра в мэрии областного центра состоялось заседание оперативного штаба. На нем чиновники, отвечающие за расчистку города от снега, доложили о ходе работ. По их словам, обеспечен проезд по всем улицам и внутриквартальным проездам, расчищены дороги, ведущие к детским садам, школам, больницам, поликлиникам и социальным учреждениям. Однако возникли вопросы к целому ряду управляющих компаний. Некоторые дворы во время непогоды никто не чистил, вывоз отходов не проводился, поэтому мусорные контейнеры в ряде мест заполнены до отказа.

- К таким управляющим компаниям примем меры, - такую оценку дал Олег Кожемяко. – Будем дисквалифицировать их руководителей. В распоряжении этих управляющих компаний - сотни дворников, которые должны были своевременно заняться расчисткой дворов, подъездов, прилегающих территорий. Однако эта работа не была проведена должным образом. Городской власти предстоит серьезно потрудиться в этом направлении. Конечно, необходимо обеспечить управляющие компании коммунальной малогабаритной техникой, чтобы механизировать расчистку дворов, сделать ее более эффективной. Это позволит оперативно расчищать не только улицы и внутриквартальные проезды, но и дворы.

По данным синоптиков, к обеду 16 января метель на юге острова должна прекратиться, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:19 0
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Олег Кожемякометельзимаснегснегоуборочная техника
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Комментарии
Online
Ghostbusters Online
Написано сегодня, в 10:44
Вообще ужас!От Украинской до 11 школы,вообще тротуаров нет,не почищено абсолютно,где-то просто трактором прям гору снега затолкали на тротуар и бросили. Дорога узкая,даже обочины заметены,ехали утром ужас,кто пешком идет,тот по дороге ползет на свой страх. Во дворе по Украинской 113-б вообще не чистили снег с северной стороны,просто накатали как могли,машины застревают. Со стороны подъезда трактор вчера прошел и все,то есть получается,что одну сторону почистил,а другую даже не стал,выезда со дворов аналогично.
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+1
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 11:07
Это нужно было Губернатору ткнуть службы мордом шоб они заработали?!?!?! Прям как в поговорке: "Фазан - птица гордая. Пока не пнёшь - не полетит". В том году убирать (готовить) улицы и дворы начинали ещё перед самим циклоном, а сейчас??? Ждём пока Губернатор не накажет. Дык может пора зачистить МЭРию???
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0
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 11:24
УК чистят два метра у подъезда. Дальше говорят, летайте сами.
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