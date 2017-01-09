Более 200 снегоуборочных машин расчищают Южно-Сахалинск после метели
Олег Кожемяко остался недоволен работой некоторых управляющих компаний
Метель, разыгравшаяся на юге Сахалина в прошедшее воскресенье, позволила оценить, насколько муниципальные власти и коммунальные службы готовы к стихии. Организацию работ по уборке снега проверил губернатор Олег Кожемяко, проехав по улицам Южно-Сахалинска в четыре часа утра.
По сведениям муниципальных властей, на улицы была выведена вся имеющаяся техника, свыше 200 единиц. В результате к утру основные улицы областного центра были расчищены во всю ширину проезжей части. Подготовлены к началу рабочего дня и тротуары. Организован вывоз снега на специально отведенные полигоны. В три часа ночи в очередной раз снегоуборочная техника вышла на дорогу Южно-Сахалинск – Корсаков. Было восстановлен проезд по дороге, ведущей в Синегорск.
В пять часов утра в мэрии областного центра состоялось заседание оперативного штаба. На нем чиновники, отвечающие за расчистку города от снега, доложили о ходе работ. По их словам, обеспечен проезд по всем улицам и внутриквартальны
- К таким управляющим компаниям примем меры, - такую оценку дал Олег Кожемяко. – Будем дисквалифицирова
По данным синоптиков, к обеду 16 января метель на юге острова должна прекратиться, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.