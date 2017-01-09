Сахалинская сборная вошла в пятерку лучших легкоатлетов на Дальнем Востоке

В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по легкой атлетике в помещении. Сильнейшие были определены в двух возрастных группах (юноши и девушки до 18 и до 20 лет), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В младшей возрастной группе выступали девять островных легкоатлетов. По две медали в личных дисциплинах завоевали Кристина Титаева, Родион Фоменко и Данил Мордовцев. Кристина заняла первое место в беге на 60 метров (7,94 секунды) и третье на 200 метров (27,75). Родион на этих же дистанциях финишировал вторым (60 м – 7,24; 200 м – 23,55). В активе Данила две бронзовые награды (2000 м с препятствиями – 6.29,43; 3000 м – 10.22,27).

Кроме того, Матвей Кожаров выиграл забег на 400 метров (51,98), а команда девушек заняла третье место в эстафете 4 по 200 метров (1.50,22).

В старшей возрастной группе было заявлено восемь сахалинцев. Обладателями золотых наград стали Софья Коротынская и Максим Котов. Софья победила в беге на 400 метров (1.00,64) и взяла бронзу в беге на 200 метров (28,13), а Максим опередил всех конкурентов в беге на 2000 метров с препятствиями (6.44,71) и финишировал вторым на дистанции 3000 метров (9.35,58).

У Евгении Свищевой серебро на 200 метров (27,07) и бронза на 60 метров (8,21). Александра Толстихина прибежала второй на дистанции 800 метров (2.17,33) и третьей –на 1500 метров (4.46,46). Павел Грищенко – серебряный призер в беге на 200 метров (23,53) и бронзовый в беге на 400 метров (52,93). Никита Мещеряков поднялся на третью ступень пьедестала почета по итогам забега на 60 метров (7,22).

- Несмотря на немногочисленный состав, наша сборная заняла пятое место в командном зачете в младшей возрастной группе и четвертое в старшей, - подвел итоги первенства старший тренер сборной команды области Алексей Жижикин.