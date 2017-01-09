Две женщины пострадали при аварии в Первой Пади

Там столкнулись автобус и легковушка

ДТП произошло сегодня, 16 января около 8 часов утра на автодороге Южно-Сахалинск-Корсаков, в районе Первой Пади.

Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали две женщины – одна из них - пассажирка автобуса, вторая – пассажирка легкового авто, чтобы извлечь ее из автомобиля, потребовалась помощь спасателей.

Пострадавшие госпитализированы.