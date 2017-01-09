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Две женщины пострадали при аварии в Первой Пади

Две женщины пострадали при аварии в Первой Пади

Там столкнулись автобус и легковушка

ДТП произошло сегодня, 16 января около 8 часов утра на автодороге Южно-Сахалинск-Корсаков, в районе Первой Пади.

Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали две женщины – одна из них - пассажирка автобуса, вторая – пассажирка легкового авто, чтобы извлечь ее из автомобиля, потребовалась помощь спасателей.  

Пострадавшие госпитализированы. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:03 +1
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Комментарии
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:05
В такую то погоду и сложные метеоусловиях куда гоняют? Неужели жизнь ничему не учит?
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