Две женщины пострадали при аварии в Первой Пади
Там столкнулись автобус и легковушка
ДТП произошло сегодня, 16 января около 8 часов утра на автодороге Южно-Сахалинск-Корсаков, в районе Первой Пади.
Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали две женщины – одна из них - пассажирка автобуса, вторая – пассажирка легкового авто, чтобы извлечь ее из автомобиля, потребовалась помощь спасателей.
Пострадавшие госпитализированы.
Другие статьи по темам
Место
Комментарии
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 10:05
В такую то погоду и сложные метеоусловиях куда гоняют? Неужели жизнь ничему не учит?
Ответить
+5