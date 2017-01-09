Горящий грузовик потушили в Курильске

14 января в 8.27 диспетчеру Курильского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля, по улице Заречной, 11а.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент пожар разгорался под капотом автомобиля.

Пожар был локализован в 8.35, а в 8.37 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.