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Горящий грузовик потушили в Курильске

Горящий грузовик потушили в Курильске

Огонь вспыхнул под капотом автомобиля

14 января в 8.27 диспетчеру Курильского пожарно-спасательного  гарнизона поступило сообщение  о возгорании грузового автомобиля, по улице Заречной, 11а.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент пожар разгорался под капотом автомобиля. 

Пожар был локализован в 8.35, а в 8.37 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 4 человека и 1 единица техники. 

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:24 +1
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