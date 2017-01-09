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Хоккейный турнир "Золотая шайба" стартовал на Сахалине

Хоккейный турнир "Золотая шайба" стартовал на Сахалине

Победители представят островной регион на всероссийских соревнованиях

Первыми за путевку в областной финал турниров дворовых команд "Спорт против подворотни – Золотая шайба" вступили юные хоккеисты Южно-Сахалинска. В минувшие выходные на лед отремонтированного дворового хоккейного корта в микрорайоне "Черемушки" вышли детские команды старшей возрастной группы (2002-2003 г.р.): "Пираньи", "Луговое", "Альтаир", "Кристалл" и хозяева площадки.

Поддержать ребят пришли руководитель регионального отделения Всероссийского клуба юных хоккеистов имени А.В.Тарасова "Золотая шайба" Андрей Хапочкин, директор муниципального учреждения "Спортивный город" Владислав Шемберг и и.о.руководителя южносахалинского управления физической культуры и спорта Елена Завязкина.

- Областная столица будет представлена во всех возрастных группах и мы надеемся, что наши ребята сумеют достойно выступить на областных финалах и получат путевку в Сочи на финалы всероссийские, - сказала Елена Завязкина.

В первом матче городского отборочного этапа встретились "Черемушки" и "Луговое".

К середине игры команды обменялись двумя результативными атаками, а в третьем периоде спортивная удача улыбнулась хозяевам площадки: на 32-й минуте точный бросок Сергея Коваленко принес победу "Черемушкам" – 3:2.

По словам Андрея Хапочкина, оргкомитет проекта "Спорт против подворотни" просил всех глав районов организовать регулярный формат муниципальных этапов "Золотой шайбы", чтобы ребята были в постоянном тренировочном и соревновательном процессе, и подошли в лучших игровых кондициях к областным финалам.

- Из восемнадцати районов муниципальные этапы пройдут в тринадцати, - сказал Андрей Хапочкин. – К сожалению, впервые за двенадцатилетнюю историю проекта "Спорт против подворотни", участие в турнире не примут александровск-сахалинцы и томаринцы. Надеемся их увидеть в следующем году.

Напомним, что турниры дворовых команд "Спорт против подворотни" впервые прошли в Сахалинской области в 2004 году по футболу, а в 2005 году – по хоккею с шайбой. 

Начиная с 2012 года, Сахалинская область была включена в реестр Всероссийского Клуба "Золотая шайба", а Андрей Хапочкин был избран ее региональным руководителем. Самым значимым успехом островного детского дворового хоккея стала победа сахалинских ребят на Кубке Патриарха Всея России: в 2010 году на арене «Мегаспорт», в рамках всероссийского финала «Золотой Шайбы», в присутствие пяти тысяч зрителей юные сахалинцы обыграли лучшую дворовую команду Москвы «Аэропорт» со счетом 10:0.

Кроме того, в прошлом году южносахалинский «Кристалл» на всероссийском финале «Золотой шайбы» в Сочи выиграл пятнадцатое место в споре шестидесяти лучших детских команд России в средней возрастной группе.

Что касается нынешнего сезона, то предварительно известны места проведения областных финалов "Золотая шайба". Десять команд - чемпионов своих районов сыграют в старшей возрастной группе в Макарове, семь детских хоккейных дружин 2004-2005 г.р. (средняя группа) поспорят за путевку в Олимпийский Сочи в Поронайске, а еще шесть самых "маленьких" команд (младшая возрастная группа 2006-2007 г.р.) определят чемпиона области в городе Холмск. Всего в муниципальных отборочных этапах примут участие более семидесяти детских дворовых команд.

Муниципальные этапы пройдут до конца января, областные финалы планируются в феврале нынешнего года. Всероссийские финалы "Золотой шайбы" пройдут на олимпийских ледовых аренах Сочи в марте и апреле.

Напомним, что в прошлом году победителями областных финалов в старшей возрастной группе стали «Ногликские медведи», а в средней и младшей возрастных группах золотые медали выиграли южносахалинские команды, сообщает пресс-служба островной федерации хоккея.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:17 0
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Прочее
хоккей"Золотая шайба""Спорт против подворотни"
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