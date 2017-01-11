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Сделать жителей Дальнего Востока миллионерами за год предложил Владимир Жириновский
На правительственном часе в Госдуме депутаты озвучили главе Минвостокразвития новые меры для развития региона
Перенести столицу в Магадан, назначить начальника Дальнего Востока с полномочиями президента, отменить налоги и установить для дальневосточников минимальную зарплату в размере 150 тысяч рублей предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский главе Минвостокразвития Александру Галушке. Такие радикальные меры по развитию макрорегиона политик озвучил на правительственном часе в Госдуме, где министр по развитию Дальнего Востока отчитывался о проделанной работе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на сайт Госдумы.
Сперва Александр Галушка рассказал присутствующим о принятых законах, привлеченных инвестициях и реализуемых проектах. Так, по его словам, статус федерального закона получили семь документов, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока; улучшилась демографическая динамика; активно идет раздача дальневосточного гектара, а инвестиций привлечечено свыше 1,3 трлн рублей. Затем депутаты задали министру ряд вопросов, а также предложили дополнительные меры по закреплению населения и повышению инвестпривлекательности восточных окраин.
Депутат Госдумы от Хабаровского края Сергей Фургал добился от министра обещания проработать вопрос дополнительного финансирования медицинского обслуживания дальневосточников – парламентарий предложил ввести двухканальное (за счет бюджета и за счет фонда ОМС) финансирование медучреждений в малых населенных пунктах ДФО. Было упомянуто и бюджетное финансирование льготных перелетов для жителей северных территорий, которые сейчас должен оплачивать работодатель. Денег у малого бизнеса нет, то есть фактически эта льгота в ее нынешнем виде не работает.
Лидер же фракции ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе предложил вместо одного бесплатного гектара давать 10-20, постепенно обнулить налоги в регионе, сделать столицей Магадан и повысить минимальную зарплату до 150 тысяч рублей.
«На 50 живешь, 100 откладываешь, и через год ты миллионер», – цитирует Жириновского «Парламентская газета».
Помимо этого, депутаты Госдумы заявили о необходимости принять закон о развитии арктических территорий, отменить для местных жителей воинскую повинность и усилить борьбу с «рыбной мафией».
Почти все предложения Александр Галушка пообещал учесть, отметив, что «всегда будет вопрос, где взять деньги».
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Люди
Капуста - 1 кочан
Рис - 200 г
Фарш мясной - 500 г
Соль - 1 ч. ложка
Приправа - 1 ч. ложка (по вкусу)
Перец черный молотый - по вкусу
Масло растительное - для жарки......
При таких зп цены будут соответствующие...
Крыму дали, Россия присела, а ещё Дальнему востоку. Кому и за что платить такие деньги? Ну приедут, или останутся возжелавшие уехать, побудут год-два-три и потом уедут, но с деньгами. Вот и вся инициатива.
- сформировать/взрастить адекватное мировоззрений,
- озвучить идею, для чего и почему нужно,важно, лучше жить здесь,
- поддержать всесторонне озвученную идею экономическими, юридическими и идеологическими инструментами,
- обеспечить транспортную доступность и т.д.
Дальний восток может приносить прибыль стране и жителям региона. Рядом с нами миллиардные рынки потребителей, в условиях экологии кормивший ДВ Сахалин может стать не только поставщиком нефти и газа с углём, но и поставлять продукты сельского хозяйства на рынки АТР. Богатеть будут фермеры и хозяйственники.
Беспроцентные займы на ведение производственного бизнеса, помощь в организации экспорта, консалтинг со стороны государства в области экспорта на международные рынки - вот меры, которые должны работать.