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Сделать жителей Дальнего Востока миллионерами за год предложил Владимир Жириновский
baltnews.lv

Сделать жителей Дальнего Востока миллионерами за год предложил Владимир Жириновский

На правительственном часе в Госдуме депутаты озвучили главе Минвостокразвития новые меры для развития региона

Перенести столицу в Магадан, назначить начальника Дальнего Востока с полномочиями президента, отменить налоги и установить для дальневосточников минимальную зарплату в размере 150 тысяч рублей предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский главе Минвостокразвития Александру Галушке. Такие радикальные меры по развитию макрорегиона политик озвучил на правительственном часе в Госдуме, где министр по развитию Дальнего Востока отчитывался о проделанной работе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на сайт Госдумы.
 
Сперва Александр Галушка рассказал присутствующим о принятых законах, привлеченных инвестициях и реализуемых проектах. Так, по его словам, статус федерального закона получили семь документов, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока; улучшилась демографическая динамика; активно идет раздача дальневосточного гектара, а инвестиций привлечечено свыше 1,3 трлн рублей. Затем депутаты задали министру ряд вопросов, а также предложили дополнительные меры по закреплению населения и повышению инвестпривлекательности восточных окраин.
 
Депутат Госдумы от Хабаровского края Сергей Фургал добился от министра обещания проработать вопрос дополнительного финансирования медицинского обслуживания дальневосточников – парламентарий предложил ввести двухканальное (за счет бюджета и за счет фонда ОМС) финансирование медучреждений в малых населенных пунктах ДФО. Было упомянуто и бюджетное финансирование льготных перелетов для жителей северных территорий, которые сейчас должен оплачивать работодатель. Денег у малого бизнеса нет, то есть фактически эта льгота в ее нынешнем виде не работает.
 
Лидер же фракции ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе предложил вместо одного бесплатного гектара давать 10-20, постепенно обнулить налоги в регионе, сделать столицей Магадан и повысить минимальную зарплату до 150 тысяч рублей.
 
«На 50 живешь, 100 откладываешь, и через год ты миллионер», – цитирует Жириновского «Парламентская газета».
 
Помимо этого, депутаты Госдумы заявили о необходимости принять закон о развитии арктических территорий, отменить для местных жителей воинскую повинность и усилить борьбу с «рыбной мафией».
 
Почти все предложения Александр Галушка пообещал учесть, отметив, что «всегда будет вопрос, где взять деньги».
сегодня, в 14:26 0
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Комментарии
Online
924188 Online
Написано сегодня, в 14:28
Вольфыч красава!!! Всегда нравился мне этот политик.
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+9
Mopsik
Написано сегодня, в 14:31
Ага, нам об этом только мечтать и не более.......
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+3
natalka
Написано сегодня, в 15:00
Mopsik, жирика слова,да богу в уши
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 14:34
опять этот популизм
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:43
Кто-то еще относится серьезно к этому клоуну? Хоть одна его безумная инициатива воплотилась в жизнь? Этот красава неплохо зарабатывает на нескончаемом цирке на самом верху
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+3
Кристина
Написано сегодня, в 14:44
Жириновксий красавчик
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+2
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 14:50
Звучит неплохо , Магадан столица России . Нью- Васюки ...
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+4
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 14:53
Не знаю что написать, поэтому напишу рецепт голубцов.
Капуста - 1 кочан
Рис - 200 г
Фарш мясной - 500 г
Соль - 1 ч. ложка
Приправа - 1 ч. ложка (по вкусу)
Перец черный молотый - по вкусу
Масло растительное - для жарки......
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+8
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 14:54
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:02
Игорь Иванов, вот-вот, видать, Жирик по тому же принципу...
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+2
lvista
Написано сегодня, в 15:07
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+3
senchick
Написано сегодня, в 14:55
Комерсы прям все взяли и кинулись поднимать оплату труда до 150 тыриков....
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:05
Еду в Магадан!.. Та та ти та та тааа..та та ти та та тааа. в Магадан!
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+3
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 15:07
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:06
Жирик всегда всё правильно говорит,но никогда это всё сбываться не будет..
При таких зп цены будут соответствующие...
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+2
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Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 15:27
Добрый человек, вообще-то, цены у нас и так соответствуют озвученному доходу, доход вот только отстаёт на порядок...
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0
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MIG_85 Online
Написано сегодня, в 15:23
Интересно, а лидер ЛДПР про каких-то конкретных дальневосточников, котрым по 150 К з/п сделать, говорил???
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0
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Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 15:33
Фантазёры такие фантазёры. 70 лет уже не знают, что делать с ДВ и людьми, здесь живущими... а ещё о колонизации Марса что-то лепечут...
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 15:50
Володя Жги есчо!!!!!
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+1
Vladis
Написано сегодня, в 16:06
Красафчег !!!!!!!!
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0
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 16:09
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+5
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Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 16:15
Кстати, фотка из серии "вжух"
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+1
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Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 16:30
Sata Jarvien, не, вот так
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+3
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Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 16:32
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0
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MrFreeman Online
Написано сегодня, в 16:17
Не более, чем трёп, показывающий, что реальные шаги по развитию Дальнего востока власти так и не понятны.
Крыму дали, Россия присела, а ещё Дальнему востоку. Кому и за что платить такие деньги? Ну приедут, или останутся возжелавшие уехать, побудут год-два-три и потом уедут, но с деньгами. Вот и вся инициатива.
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0
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MrFreeman Online
Написано сегодня, в 16:22
Менять Дальний восток России, преображать его нужно в таком порядке:
- сформировать/взрастить адекватное мировоззрений,
- озвучить идею, для чего и почему нужно,важно, лучше жить здесь,
- поддержать всесторонне озвученную идею экономическими, юридическими и идеологическими инструментами,
- обеспечить транспортную доступность и т.д.
Дальний восток может приносить прибыль стране и жителям региона. Рядом с нами миллиардные рынки потребителей, в условиях экологии кормивший ДВ Сахалин может стать не только поставщиком нефти и газа с углём, но и поставлять продукты сельского хозяйства на рынки АТР. Богатеть будут фермеры и хозяйственники.
Беспроцентные займы на ведение производственного бизнеса, помощь в организации экспорта, консалтинг со стороны государства в области экспорта на международные рынки - вот меры, которые должны работать.
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0
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angi-75 Online
Написано сегодня, в 16:48
Вот почему чурки и едут на Сахалин.
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angi-75 Online
Написано сегодня, в 16:50
Ещё бы за Жириновского в президенты проголосовали бы все Сахалинцы!!!
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angi-75 Online
Написано сегодня, в 16:51
Ещё бы все Сахалинцы проголосовали бы за Жириновского в президенты!!!
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