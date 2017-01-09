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Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов

Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов

Вызволять супругов из снежного заноса пришлось спасателям

15 января в сахалинский поисково-спасательный отряд поступила информация, что в районе села Дальнее в Южно-Сахалинске, супружеская пара оказалась заложниками снежного заноса, сообщает пресс-служба Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России. Муж и жена отправились  выгуливать собаку и застряли.  Попытки выбраться самостоятельно ни к чему не привели.

Запас топлива в автомобиле – минимальный. На момент обращения к спасателям сахалинцы провели в снежном плену более 20 часов. Учитывая сильный ветер и высокий снежный покров, спасатели решили применить технику высокой проходимости - снегоболотохода «Бобр». ("Бобр" – пассажирский цельнометаллический снегоболотоход; предназначен для эксплуатации в особо тяжелых дорожных и климатических условиях для перевозки людей и грузов вне дорог общего пользования по пересеченной местности преимущественно в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока).

Спасатели вытащили автомобиль из снежного заноса. Серьезных обморожений и других травм, к счастью, удалось избежать. Пострадавшим ничего не угрожает.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:43 +3
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 13:48
ну молодцы! хватило же ума... в такую погоду...в таких сугробах погулять с собакой
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+6
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 13:50
Ничего себе погуляли с собачкой!
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+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:51
Хорошо,что обошлось!
Берегите себя!
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:01 Отредактированно сегодня, в 14:01
У меня тоже микробус. Но, помня, что он все же не вездеход, всегда делаю поправку на температуру, плотность снега и прочее. При низкой температуре и сугробах по колено - прём как танк. А если немножко ниже нуля и сыро, то даже и в снег по колено не суюсь - знаю, что в сырой каше завязнуть очень просто. Нужно рассчитывать возможности автомобиля. Ну, и следить за прогнозом погоды, конечно.
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+13
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 14:44
НюНик_просто_Анна, Ну ты просто ас !
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+5
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:50
max7676, почти 30 лет за рулем.
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+5
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 14:53
НюНик_просто_Анна, В таком случае респект и уважуха тебе ...
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+6
Еще 4 комментария
Online
Clint_EASTwood Online
Написано сегодня, в 14:12
Бобра натравили)
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+5
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 14:18
Clint_EASTwood, да, название техники просто огонь. "ГАЗель" на гусянках - это "Бобр". Эт получается если к газели приклеить ласт к хвосту, то она автоматом станет бобром.
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+4
lvista
Написано сегодня, в 15:23
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+1
KpeIIkue_opexu
Написано сегодня, в 14:27
Попёрлись искать приключения на свои #опы
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+1
yur
Написано сегодня, в 14:35
Так кого пошли гулять? Собаку по кличке Делика?
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:35
В народе говорят: "Хороший хозяин в плохую погоду собаку не выведет гулять"...

А тут прям повезли и не лень же было так далеко ехать
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+4
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 14:38
даже не знаю, что делать в такой ситуации - начинать жечь обшивку в салоне или обернувшись чехлами с сидений попытаться добраться до ближайшего жилья. на улице то вроде не холодно во время метели было...
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+1
natalka
Написано сегодня, в 15:03
Фига себе,вот это погуляли с собачкой
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0
crazydriver144
Написано сегодня, в 15:10
а зачем нужно было ждать 20 часов?
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0
Online
TriLaLy Online
Написано сегодня, в 15:34
Зачем собаку выгуливать везти на машине?
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 15:48
В следующий раз когда захочется погулять с собакой, лопату с собой пусть берут.
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0
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Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 16:49
собака видимо на месяц нагулялась
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+2
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