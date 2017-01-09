Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов

15 января в сахалинский поисково-спасательный отряд поступила информация, что в районе села Дальнее в Южно-Сахалинске, супружеская пара оказалась заложниками снежного заноса, сообщает пресс-служба Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России. Муж и жена отправились выгуливать собаку и застряли. Попытки выбраться самостоятельно ни к чему не привели.

Запас топлива в автомобиле – минимальный. На момент обращения к спасателям сахалинцы провели в снежном плену более 20 часов. Учитывая сильный ветер и высокий снежный покров, спасатели решили применить технику высокой проходимости - снегоболотохода «Бобр». ("Бобр" – пассажирский цельнометаллический снегоболотоход; предназначен для эксплуатации в особо тяжелых дорожных и климатических условиях для перевозки людей и грузов вне дорог общего пользования по пересеченной местности преимущественно в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока).

Спасатели вытащили автомобиль из снежного заноса. Серьезных обморожений и других травм, к счастью, удалось избежать. Пострадавшим ничего не угрожает.