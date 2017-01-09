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Сахалинские "летающие лыжники" заняли седьмое место на командном чемпионате России

Сахалинские "летающие лыжники" заняли седьмое место на командном чемпионате России

Соревнования прошли в Пермском крае

В Чайковском (Пермский край), где проходит чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, состоялись командные соревнований. В составе каждой дружины выступали по четыре «летающих лыжника», выполнивших по две попытки на трамплине мощностью К-125. Об этом сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Золотые медали завоевала команда из Нижнего Новгорода. На втором месте объединенная сборная «Московская область/Башкортостан», на третьем – Санкт-Петербург.

Сборная Сахалинской области заняла седьмое место. В ее составе выступали Никита Лобода, Денис Веселов, Александр Халезов и Александр Баженов. Самые дальние прыжки среди сахалинцев удались Александру Баженову. Он дважды улетел за отметку 120 метров (123,5 и 125 м).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:39 0
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