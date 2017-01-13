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Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости
pensiaexpert.ru

Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости

По мнению министра финансов, такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование

Минфин намерен определять размер пенсии на основе критериев нуждаемости, о чем заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума. Об этом пишет "Российская газета".

"Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…" - сказал Силуанов.

По мнению министра, такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование. Необходимость увеличить эти расходы связана с тем, что для пенсионеров важно получение качественных медицинских услуг. Силуанов отметил, что необходимость в них чуть ли не выше, чем в прибавке к пенсии. Такой подход Силуанов назвал "маневром внутри бюджета".
сегодня, в 09:32 +1
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Комментарии
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 09:40
Как это "профессионально", "грамотно" и "по-мужски" выбирать вечно объектом для своих финансовых экспериментов самые незащищенные слои населения... Вот бы, господин Силуанов, предложить вам сократить себе и всему вашему ведомству зарплату, тысяч эдак на 100 в месяц - и сразу же появятся деньги на медицинские услуги, на индексацию пенсий, на образование... Абсолютно антинародная политика, ИМХО.
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+15
Perdimonocle
Написано сегодня, в 11:48 Отредактированно сегодня, в 11:49
Яков Максимов, судя по этому высказыванию, Силуананов уже "нагрёб" столько, что пенсия (несравнимо огромная относительно пенсий "простых" пенсионеров) ему просто не нужна!

А если остальные "слуги народа" это поддержат, то нарвутся на повторение событий столетней давности...
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+3
serega81
Написано сегодня, в 09:49
Если сократить зарплату всем депутатам по России до прожиточного минимума по стране,то денег хватит и на здравоохранение,и пенсии,и т.д.Хотя кто тогда будет рваться в думы???
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+4
VULKAN
Написано сегодня, в 12:12
serega81, Смотрю Вам так депутаты днём и ночью сняться...

По - моему, кроме них есть большое количество генеральных президентов, директоров, институтов, аппаратов административных чиновников разных ненужных мастей...
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0
serega81
Написано сегодня, в 12:32
VULKAN, с чего они мне снятся?
генеральные директора зарабатывают деньги,а госчиновники живут с бюджета-разницу ощущаете?по поводу чиновников ненужных мастей-в яблочко.
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 12:47
serega81, На основании вашего комментария

Под руководством генеральных директоров работала, в курсе, как они зарабатывают....


Разницу не только ощущаю, но и не по наслышке знаю...
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+1
kholmchanin
Написано сегодня, в 10:15
Интересно, а КТО будет определять эту самую нуждаемость?
Наши депы своих позиций не сдадут, поэтому "маневр внутри
бюджета" заведомо тупиковый...
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+1
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:54
kholmchanin, кто кто. Есть квартира, машина, дача. Значит не нуждаешся. Ну ещё справку принести сколько на счетах денег. И будут решать. Скажут квартира больше 13 квадратов. Продавайте. Машина вам не нужна. Дача, доходполучаете, натуральным хозяйством.)))
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0
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 10:28
Так приемчик-то опробованный - по себе судят!

В Правительстве РФ и чиновничьем аппарате все поголовно очень нуждающиеся! Им нужнее, чем пенсионерам!
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+3
КиР84
Написано сегодня, в 11:03
Твари правительственные
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+2
ИринаХ
Написано сегодня, в 11:44
Слов уже нет на вас маневренные вы наши! Свои пенсии сократите, вы то точно не почувствуете этого! Хамство!!!
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+5
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 12:17
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0
Online
Сергей Михалев Online
Написано сегодня, в 12:20
по этой логике и налоги можно также платить
типа, я в пенсии нуждаться не буду, можно я не буду платить ..
но если серьезно, то безусловно скотская позиция ..
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+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 12:40
Надо вообще пересмотреть нуждаемость в таком количестве всяких там чиновников,депутатов и прочих лоботрясов.
Это ж сколько бабла можно сэкономить,если погнать половину из них поганой метлой....
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0
Online
aurika_1 Online
Написано сегодня, в 12:45
Прально, одному нужно заграничные дома и яхты содержать, а другому хлеба купить. Зачем последнему деньги...
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0
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 13:25
А можно мне не платить государству подоходный налог? Я нуждаюсь в этих 13%! Вот именно их мне не хватает для полного счастья!
Идиотизм!
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0
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