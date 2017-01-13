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Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости
По мнению министра финансов, такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование
Минфин намерен определять размер пенсии на основе критериев нуждаемости, о чем заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума. Об этом пишет "Российская газета".
"Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…" - сказал Силуанов.
По мнению министра, такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование. Необходимость увеличить эти расходы связана с тем, что для пенсионеров важно получение качественных медицинских услуг. Силуанов отметил, что необходимость в них чуть ли не выше, чем в прибавке к пенсии. Такой подход Силуанов назвал "маневром внутри бюджета".
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типа, я в пенсии нуждаться не буду, можно я не буду платить ..
но если серьезно, то безусловно скотская позиция ..
Это ж сколько бабла можно сэкономить,если погнать половину из них поганой метлой....
Идиотизм!