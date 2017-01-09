Четыре купели прорубят в Корсаковском районе на Крещение

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Окунуться в проруби жители Корсаковского округа смогут в четырех районах. Места проведения религиозного праздника Крещение Господне или как его еще называют Святого Богоявления традиционно обустроят на озере Чибисан в селе Озерском, в районе пожарной части в селе Чапаево, а также на озере «Солдатском» в селе Первая Падь. Второй год подряд искусственную купель для удобства горожан организуют по улице Парковой на верхней площадке городского парка.

Освещение прорубей 19 января начнется в 10.00 часов в селе Чапаево, в 12 часов в корсаковском городском парке, в 12.30 часов в селе Озерском и в 15 часов в селе Первая Падь. Церемонию освящения воды, поступающей в дома большинства жителей округа, священнослужители проведут традиционно и на озере Верхнем (Питьевом).

Как сообщает пресс-служба районной администрации, для удобства и безопасности корсаковцев в местах проведения религиозного праздника будет развернута работа передвижных пунктов обогрева, организованы дежурства экстренных служб и правоохранительных органов. Места купания оборудуют мостками, сходнями, установят палатки для переодевания. Кроме того, всем желающим предложат горячий чай.