14 января состоялись матчи 12 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» в гостях проиграл «Уралочке-НТМК» в четырех партиях. Подробности игры сообщаются на официальном сайте «Уралочки-НТМК»:

- В первой партии волейболистки "Сахалина" контролировали ход игры и удерживали перевес в 2-4 очка, а в концовке сета и вовсе еще сильнее оторвались в счете – 23:18, 24:19 и 25:20.

Во втором игровом отрезке "Сахалин" не сбавил оборотов, и вновь сумел быстро оторваться в счете. У хозяек площадки было немало ошибок, в том числе на подаче, что не позволяло поймать нужный игровой ритм. Возможно, сказывалась сложная игра в Лиге чемпионов против "Дрезднера". 6:10, 12:16 – "Сахалин" вновь убегал в отрыв. Но после второй технической паузы "Уралочка" заиграла гораздо живее и несколько удачных действий позволили команде раскрепоститься. Отличный блок ставят Елена Ирисова и Анна Климец, и вот счет уже равный – 19:19. Следам эта же парочка повторяет удачное действие на сетке и выводит "Уралочку" вперед – 20:19.

Концовка второй партии получилась очень нервной – поочередное лидирование и тайм-ауты. Два подряд набранных балла гостевой команды и "Сахалин" вновь впереди – 21:20. Но затем уральский блок снова ставит в тупик соперниц. В итоге 25:23 – второй сет выигрывают хозяйки площадки, и счет в матче становится равным 1:1.

В третьем сете зрители увидели полную драматургии противоположную картину. Удачнее начинает партию "Уралочка", постоянно ведет в счете – 8:5, 16:13, но затем "Сахалин" совершает мощный рывок 7:1 и вырывается вперед на три очка – 20:17. Николай Карполь берет тайм-аут. Но "Сахалин" не намерен отдавать партию, и продолжает набирать очки – 23:19. Казалось, что сет проигран, но уральским волейболисткам героическим образом удается спасти партию, сделав счет равным – 24:24, а затем, набрав еще 2 очка подряд, и вовсе выиграть её– 26:24! Счет становится 2:1 в пользу хозяек площадки.

Четвёртую партию успешнее начинает "Сахалин" – 4:1, однако, уже к первому техническому перерыву впереди хозяйки площадки – 8:6. А дальше соперницы держали зрителей в напряжении до конца сета, шли на равных – 13:13, 17:17, 23:23. Выявлять, кто сильнее, пришлось на "больше-меньше". В этой "волейбольной перестрелке" удачнее и точнее оказались хозяйки площадки, выиграв партию со счетом 30:28 и, соответственно, матч со счетом 3:1, - сообщает сайт «Уралочки-НТМК».

- Для нас это была очень сложная игра. И физически, и эмоционально нам было очень трудно. Получилось не всё, что задумывали, чувствовалась рассеянность. "Сахалин" показал хороший уровень. Нам придется корректировать игру перед ближайшими матчами, - сказал старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь.

- Игра была очень насыщенной и эмоциональной, болельщикам точно понравилась. Хорошие розыгрыши. Уровень соперника очень высок. Но и мы, несмотря на поражение, сделали шаг вперед. Нам не хватило уверенности в концовках. Но девочками я доволен, играли хорошо, - добавил наставник «Сахалина» Константин Приходько.