Горящий склад потушили пожарные в Южно-Сахалинске

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы рано утром 13 января

13 января в 6.12 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании склада, расположенного по улице Украинской, 68.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент из склада валил дым.

Пожар был локализован в 6.23, а в 6.51 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 12 человек и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.