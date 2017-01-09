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Горящий склад потушили пожарные в Южно-Сахалинске

Горящий склад потушили пожарные в Южно-Сахалинске

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы рано утром 13 января

13 января в 6.12 диспетчеру  Южно-Сахалинского пожарно-спасательного  гарнизона поступило сообщение  о возгорании склада, расположенного по улице Украинской, 68.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. На тот момент из склада валил дым.

Пожар был локализован в 6.23, а в 6.51 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 12 человек и 3 единицы техники.  

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:09 +1
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 13:02
Дааааааааааа.......
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