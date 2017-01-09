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Сахалинцы участвуют в XIV всероссийском турнире по спортивной гимнастике

Сахалинцы участвуют в XIV всероссийском турнире по спортивной гимнастике

Соревнования начались в Благовещенске

В Благовещенске начался XIV всероссийский турнир по спортивной гимнастике. В спортивном зале местной ДЮСШ будут состязаться свыше 100 гимнастов. Они представляют Еврейскую Автономную, Амурскую, Сахалинскую область, Забайкалье, Приморский и Хабаровский край, Республику Саха (Якутия). Колорит турнир добавляет участие спортсменов из Монголии и Филиппин.

В составе команды из Монголии приехали пять девочек и пять мальчиков в возрасте от 12 до 20 лет. Филиппины представляют пять девочек и три мальчика 10 – 12 лет.

Как рассказал тренер филиппинских гимнастов Сесилио Кабуэнас, спортивная гимнастика пришла на архипелаг из России, поэтому для них большая честь принять участие в этом турнире.

Красочный парад и лазерное шоу на церемонии открытия посвятили 70-летию образования спортивной школы. Поздравления принимал ее директор Сергей Кочегаров.

Розыгрыш медалей в самом разгаре. А дополнительно во время соревнований для тренеров и спортсменов семинар проведёт олимпийская чемпионка Елена Шевченко.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, вчера, в 20:44 0
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