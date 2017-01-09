Одна шайба решила исход матча "Сахалина" с "Тохоку ФриБлэйдс"

14 января в ДС «Кристалл» стартовала заключительная домашняя серия хоккейной команды «Сахалин» в рамках регулярного чемпионата АХЛ. Матчи соперников, которые состоялись в Японии принесли островитянам лишь два очка. Поэтому настрой на игру у «Сахалина» был особенный. Хоккеистам хотелось вернуть долг.

Как сообщает пресс-служба ПСК "Сахалин", расплата над «клинками» не заставила себя долго ждать. На четвертой минуте Ткачук, Еремин и Берников создали навал на ворота соперников, последний реализовал момент. Спустя 10 минут Ушаков вывел Метлюка на бросок с пятака, и тот был точен, 2:0. Преимущество, созданное в начале игры, давало надежду на легкий матч. Но у японцев были другие мысли на этот счет. Под занавес периода Ли и Стефенсон свели на нет задел островитян.

Второй отрезок хозяева провели неудачно. С интервалом в 40 секунд пропустили шайбы от легионеров «Фри Блэйдс». Сперва Джаррет совершил результативный щелчок от синей линии, а после Поуп переправил его бросок в створ. Четвертая шайба заставила наставников островитян сменить вратаря. Вместо Короваева на лед вышел Стельмах. На действия «Блэйдс» островитяне ответили красивым и нужным проходом Шишканова.

Заключительный период команда Тертышного начала в роли догоняющих. Исправлять ситуацию тренерский штаб доверил трем звеньям, а место Волошенко в зеленой тройке занял Метлюк. На пятой минуте отрезка островитяне сравняли счет. Шишканов оформил дубль в матче, выиграв борьбу на пятачке. Во второй половине периода начались «качели». На шайбу Корсунова, гости ответили броском Ямашито. Гол Берникова свел на нет Хирано. За три минуты до окончания матча счет был равный, 6:6. Автора победного гола трибуны узнали на последней минуте. Голышев реализовал атаку, буквально затолкав в ворота отскочившую от щитков Ито шайбу.

Итог 7:6. «Сахалин» празднует 29 победу. Следующий матч островитяне проведут 15 января. Начало матча в 17-00.

Сергей Тертышный: " Первые два гола забили, оказав прессинг. Если бы ушли на перерыв при счете два ноль, совсем бы по-другому сложилось"



Комментарий главного тренера ХК ПСК "Сахалин" о матче с "Тохоку Фри Блэйдс"



-Мы разбирали игру с «Тохоку» на выезде, у них быстрые, техничные игроки, хорошая реализация большинства. Казалось бы, ничего не предвещало такое развитие событий. Хорошо, что вырвали победу. Проигрыши в таких матчах сильно «садят» психологически. Ребята молодцы. Здесь моя вина, не нацелил, не направил. Не донес как правильно и в какой ситуации играть в «давление». Первые два гола забили, как раз оказав прессинг. Если бы ушли на перерыв при счете два ноль, совсем бы по-другому сложилось. А тут создав задел, получили две шайбы за одну минуту. Второй период прошел с большим количеством удалений. Местами не дорабатывали нападающие, не блокировали броски, и защитники позволяли играть соперникам у ворот, не чистили пятак. Сегодня хорошо сыграли красные – звено Ткачука, синие – звено Голышева. В третьем звене вместо Волошенко поставил Метлюка, пришлось перейти играть в три состава. Хотя в первом периоде четвертое звено неплохо смотрелось.



После такой тяжелой игры какой будет настрой у «Сахалина» и как сложатся матчи?



- Я не люблю загадывать. Соперник сейчас не в самом лучшем психологическом состояние. Мы, наоборот, получили эмоциональный заряд. Но сколько я сам нам этом «обрезался»! Поэтому ничего о будущих играх говорить не буду. Нужно побеждать. По прошедшему матчу скажу, что картина игры была неоднозначная. Сегодня ребята восстановятся. Будем играть тем же составом. «Тохоку» неудобные соперники. Из моментов выжимают максимум. Наказывают за ошибки.



Чем была вызвана необходимость брать тайм-аут, что говорили игрокам во время паузы?



-Мы играли пять на три. В таких ситуациях у нас играет красное звено. Они до этого отыграли 40 секунд. Дал им возможность подышать. У них есть определенные наработки, знают, что делать.



Комментарий главного тренера "Тохоку Фри Блэйдс" Криса Вакабаяши о первом матче серии



- В начале игры благодаря собственным ошибкам пропустили два гола. Команда "Сахалин" сильная. Не получилось в начале матча надежно сыграть в обороне. По ходу встречи выровняли игру, но были и не очень удачные моменты. Легионер из Китая Ли открыл счет нашим голам, удалось сократить отставание, настроение поменялось. Следом забил Поуп. Подумали , что удача на нашей стороне. Но "Сахалин" смог отыграться, и в концовке забросить решающую шайбу. Не лучшим образом сыграли и защитники и нападающие.



Будут ли какие-то перестановки в команде на следующий матч?



Направление игры менять не будем. Но у нас было много ошибок в зоне защиты, хотелось бы усилить игру в обороне.



Голы: 1:0 Берников (Ткачук, Еремин, 3:59), 2:0 Метлюк (Ушаков, 13:22), 2:1 Ли (17:27), 2:2 Стефенсон ( Танака, Ямашито, 18:27), 2:3 Поуп, (Джаррет, Танака, 28:02,+1), 2:4 Джаррет (Хирано, Кавай, 28:41,+1), 3:4 Шишканов( Печура , Метлюк, 39:43), 4:4 Шишканов (Голышев, Головин, 45:47), 4:5 Ямашита (Мотоно, Танака, 48:24), 5:5 Корсунов ( Фахрутдинов, Еремин, 50:53, +1), 6:5 Берников ( Фахрутдинов, Ткачук, 55:45, +1), 6:6 Хирано (Шинохаро, Стефенсон, 56:59), 7:6 Голышев( Головин, Шишканов, 59:02, +1)