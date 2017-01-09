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Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина
фото Ивана Федотова и Татьяны Сергеевой

Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина

По прогнозам синоптиков, во власти непогоды Южно-Сахалинск будет еще несколько часов

Прохождение первого в этом году снежного циклона находится под контролем администрации города. Сегодня утром под председательством мэра Сергея Надсадина  состоялось заседание оперативного штаба. В его состав вошли курирующие вице-мэры и руководители структурных подразделений, отвечающие за своевременную расчистку и уборку снега с улиц города. 

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, согласно оперативным данным на 10.00 утра 15 января, на территории города  выпало 9 мм осадков. Сейчас идет умеренный снег  при незначительном ветре. Тем не менее, на базе МБУ Центр народной культуры  «Радуга» (п/р Новоалександровск, ул. 2-я Красносельская, 14) на время прохождения циклона  по поручению мэра создан и действует  пункт обогрева. В нескольких помещениях установлены столы, стулья и кресла, где граждане могут передохнуть, согреться горячим чаем. Для личного  транспорта посетителей пункта обогрева имеется  парковочная площадка на территории ЦНК «Радуга».

Все службы жизнеобеспечения городского округа работают в обычном режиме. Перебоев тепло- и водоснабжения нет. Утром были зафиксированы  случаи  отключения электричества в  Хомутово, однако там подача электроэнерегии в скором времени  была  возобновлена. А бригада МУП «Электросервис» оперативно устранила аварию на сетях в Дальнем. Электричество подается потребителям в полном объеме.

Что касается дорожной обстановки, с 06.00 закрыт проезд на Синегорск. Ограничения продлятся до улучшения погодных условий. По словам представителей ДГХ, с 05.00 на улицах Южно-Сахалинска и в планировочных районах в расчистке и уборке снега с дорог и тротуаров  были задействованы свыше 110 единиц техники. В течение дня количество спецмашин будет увеличено. Снежные полигоны готовы к приему вывезенного из города снега.

Общественный транспорт функционирует в обычном, для выходного дня, режиме. На улицах города курсирует порядка 118 автобусов.

Вопросам расчистки дворовых территорий и контейнерных площадок в ходе заседания оперативного штаба было уделено особое внимание. Сегодняшний день для управляющих компаний объявлен рабочим. По информации ДГХ, основные внутриквартальные проезды расчищены. К расчистке контейнерных площадок планируется привлечь порядка 30 единиц техники. Кроме того, налажено оперативное взаимодействие с компаниями, занимающимися вывозом мусора.

- Сейчас все службы и структуры работают в режиме повышенной готовности. На особом контроле — оперативная  расчистка подъездных путей и территорий социальных объектов. В первую очередь, это школы и детские сады, чтобы уже к  утру они были готовы беспрепятственно принять детей, - подчеркнул Сергей Надсадин.

По прогнозам синоптиков, во власти непогоды Южно-Сахалинск будет еще несколько часов, после чего влияние циклона на город ослабеет. 

Галерея
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 1
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 2
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 3
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 4
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 5
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 6
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 7
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 8
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 9
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 10
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 11
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 12
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 13
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 14
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 15
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 16
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 17
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 18
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 19
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 20
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 21
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 22
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 23
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 24
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 25
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 26
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 27
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 28
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 29
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина, Фото: 30
Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:11 +3
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Комментарии
Elizabeth
Написано сегодня, в 15:44
Хоть в этот раз не обошел стороной.
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+1
NNS41148
Написано сегодня, в 15:53
Elizabeth, чай это хорошо,но для первого раза можно и по крепче.
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+2
Elizabeth
Написано сегодня, в 16:33
NNS41148, Ну кого то и такой не радует!!! А был посильнее,совсем бы огорчились. Отвыкли,островитяне от буйств природы!!!
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+2
Troyan
Написано сегодня, в 15:56
Я наверное живу в "другом" Южно-Сахалинске, т.к. снег не убирают вообще....
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+4
vladsakh
Написано сегодня, в 16:23
Troyan, Забили лом на кожемяку, он ножками потопал на прошлой неделе, обещал санкции включить.
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:52
Troyan, сегодня воскресенье, транспорта на улицах нет, и тем не менее - улицы расчищены лишь центральные, обочины (даже там, где транспорта нет вообще) не расчищены, на проезжей части опасная каша. Утром моталась в квадрате Ленина-Компроспект-Комсомольская-Больничная, по главным улицам и второстепенным, увидела ОДИН погрузчик, чистящий остановку на Мира "Янтарь", с тремя самосвалами. И один просвистел мимо. И два тракторочка ползли по Мира же на тротуарах. Огромные кучи снега повсюду. ГДЕ же хваленая техника? Зато вчера в отсутствие снега по Пуркаева шли в шахматном порядке ЧЕТЫРЕ снегосгребателя, перекрыв две полосы. Где они сегодня? Зато завтра везде будут дикие пробки из-за снегоуборочной техники.
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+6
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 18:19
НюНик_просто_Анна, утром под председательством мэра Сергея Надсадина состоялось заседание оперативного штаба - администрация отреагировала оперативно.А ты всё не успокоишься,работают люди,без выходных.
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 16:21
Циклон какой то детский. 20 см. снега, вообще ниочем. Толи дело раньше, даст так даст, и три дня весь город пешком.
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+7
Elizabeth
Написано сегодня, в 16:28
vladsakh, Ну да раньше мощнее были метели. А сейчас хоть такой,снегу добавил.
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+2
russkiy
Написано сегодня, в 16:48
Любимая погода!
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+1
Н_а_т_к_а.
Написано сегодня, в 18:34
Снега 40 см выпало, а расчищать будут неделю...
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0
Online
Алёна Online
Написано сегодня, в 18:51
Мы много техники видели в течение дня сегодня. Только пешеходов жалко. Техника то сгребает с дороги, а на обочинах снег горой, получается, пешеходы должны сами себе дорогу разгребать, чтобы дорогу перейти.
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+2
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 19:12
Сегодняшний день для управляющих компаний объявлен рабочим. Посмеялся. Жэу 1 прям уработалось. )))
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0
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