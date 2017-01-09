Первый в этом году снежный циклон пришел на юг Сахалина

фото Ивана Федотова и Татьяны Сергеевой

По прогнозам синоптиков, во власти непогоды Южно-Сахалинск будет еще несколько часов

Прохождение первого в этом году снежного циклона находится под контролем администрации города. Сегодня утром под председательством мэра Сергея Надсадина состоялось заседание оперативного штаба. В его состав вошли курирующие вице-мэры и руководители структурных подразделений, отвечающие за своевременную расчистку и уборку снега с улиц города.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, согласно оперативным данным на 10.00 утра 15 января, на территории города выпало 9 мм осадков. Сейчас идет умеренный снег при незначительном ветре. Тем не менее, на базе МБУ Центр народной культуры «Радуга» (п/р Новоалександровск, ул. 2-я Красносельская, 14) на время прохождения циклона по поручению мэра создан и действует пункт обогрева. В нескольких помещениях установлены столы, стулья и кресла, где граждане могут передохнуть, согреться горячим чаем. Для личного транспорта посетителей пункта обогрева имеется парковочная площадка на территории ЦНК «Радуга».

Все службы жизнеобеспечения городского округа работают в обычном режиме. Перебоев тепло- и водоснабжения нет. Утром были зафиксированы случаи отключения электричества в Хомутово, однако там подача электроэнерегии в скором времени была возобновлена. А бригада МУП «Электросервис» оперативно устранила аварию на сетях в Дальнем. Электричество подается потребителям в полном объеме.

Что касается дорожной обстановки, с 06.00 закрыт проезд на Синегорск. Ограничения продлятся до улучшения погодных условий. По словам представителей ДГХ, с 05.00 на улицах Южно-Сахалинска и в планировочных районах в расчистке и уборке снега с дорог и тротуаров были задействованы свыше 110 единиц техники. В течение дня количество спецмашин будет увеличено. Снежные полигоны готовы к приему вывезенного из города снега.

Общественный транспорт функционирует в обычном, для выходного дня, режиме. На улицах города курсирует порядка 118 автобусов.

Вопросам расчистки дворовых территорий и контейнерных площадок в ходе заседания оперативного штаба было уделено особое внимание. Сегодняшний день для управляющих компаний объявлен рабочим. По информации ДГХ, основные внутриквартальные проезды расчищены. К расчистке контейнерных площадок планируется привлечь порядка 30 единиц техники. Кроме того, налажено оперативное взаимодействие с компаниями, занимающимися вывозом мусора.

- Сейчас все службы и структуры работают в режиме повышенной готовности. На особом контроле — оперативная расчистка подъездных путей и территорий социальных объектов. В первую очередь, это школы и детские сады, чтобы уже к утру они были готовы беспрепятственно принять детей, - подчеркнул Сергей Надсадин.

По прогнозам синоптиков, во власти непогоды Южно-Сахалинск будет еще несколько часов, после чего влияние циклона на город ослабеет.