Новый бугельный подъемник открыли в Холмске

фото Александра Астаповича

Сегодня вечером, 14 января в Холмске, на горнолыжной базе по улице Волкова открылся новый бугельный подъемник. Для гостей организовали праздник с творческими номерами местных коллективов, ростовыми куклами, подарками.

На торжественную церемонию приехали увлекающиеся горнолыжным спортом горожане всех возрастов, а также гости из области - губернатор островного региона и сахалинский министр спорта.

"Дорогие друзья, сегодня у холмчан, любителей зимних видов спорта праздник - начало зимы, начало первых снегопадов и открытие канатной бугельной дороги. Дорога 45 лет назад подарила нам имена именитых спортсменов, представляющих Сахалинскую области и Россию, СССР на различных соревнованиях. И, безусловно, традиции продолжит наша молодежь. Были у дороги и времена запустения, но истинные спортсмены продолжали кататься, поднимаясь на склон на снегоходах. Теперь база получила второе дыхание. У ребят, идущих на смену нам, будет достойная трасса. Городу предстоит еще многое сделать для ее обустройства - и подход, и входную группу. В школах будут введены занятия для тех, кто хочет заниматься горнолыжным спортом, этому будут посвящены два часа", - сказал на открытии Олег Кожемяко.

Областные власти пообещали поддержать базу лыжным снаряжением. Помимо этого планируется, что холмчане, приобретающие ски-пассы на своей базе, будут получать скидки на катание и оборудование, на оплату услуг инструкторов и на время катания на СТК "Горный воздух".

Напомним, ранее мы сообщали, что на горнолыжной базе на улице Волкова доступны два спусковых направления: крутой склон около 800 метров, более пологий – около километра длиной.

Разовый подъем на новом подъемнике обойдется холмчанам в 60 рублей, пять подъемов – 250 рублей, 10 – 450. Прокат лыж с ботинками и палками – 370 рублей за час и 350 за полный комплект оборудования для сноуборда.