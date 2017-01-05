Среди участников Спортквеста в Южно-Сахалинске разыграют призы

В островном регионе завершилась Декада спорта и здоровья. 15 января, во время празднования Всемирного Дня снега, на СТК «Горный воздух» станут известны имена победителей СпортКвеста, который прошел в областном центре с 2 по 8 января. Его участники должны вернуть именные карточки для того, чтобы принять участие в розыгрыше.

«На первом этаже здания правительства, по адресу Коммунистический проспект, 39 установлен короб. Именные карточки будут принимать до 15 числа. Также их можно будет принести непосредственно в день розыгрыша, за несколько минут до начала», - отмечают организаторы.

Напомним, победитель СпортКвеста сможет получить главный приз – экшен-камеру GoPro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух».

Розыгрыш пройдет на глазах у зрителей. Все именные карточки положат в лотерею. Затем, путем вытягивания счастливых карточек, будет определен победитель. Помимо главных призов имеются и поощрительные призы, от партнеров СпортКвеста – абонементы в тренажерные залы, билеты в кино, сертификат на посещение ресторана, аксессуары для телефона, фруктовые корзины.

На Всемирный День снега приглашаются не только участники СпортКвеста. Для жителей и гостей города организаторы подготовили конкурсы, эстафеты и выступления творческих коллективов, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.