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Более 15 автолюбителей примут участие в первенстве по трековым автомобильным гонкам на льду на Сахалине
Прием заявок на участие продолжается
14 января под Шахтёрском состоится первый этап первенства по зимним трековым автомобильным гонкам на льду «Тауро-2017», организованный СРРО «Автоклуб Старт».
В 2016ом году в соревнованиях приняли участие 12 автогонщиков, в этом году о своем желании состязаться уже заявили 15 автомобилистов.
В 2017-м соревнования пройдут в трёх категориях автомобилей:
• класс 1600 см3;
• класс 2000 см3;
• класс свободный.
Место проведения — озеро Тауро под Шахтёрском.
Ознакомиться с регламентом состязаний можно по ссылке.
Прием заявок на участие продолжается
Регистрация начнётся в 10:00, старт - в 11:30.
Справки по телефону: +7 924 184-08-33.
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Комментарии
crazydriver144
Написано сегодня, в 16:58
круто!
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