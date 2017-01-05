Более 15 автолюбителей примут участие в первенстве по трековым автомобильным гонкам на льду на Сахалине

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14 января под Шахтёрском состоится первый этап первенства по зимним трековым автомобильным гонкам на льду «Тауро-2017», организованный СРРО «Автоклуб Старт».

В 2016ом году в соревнованиях приняли участие 12 автогонщиков, в этом году о своем желании состязаться уже заявили 15 автомобилистов.

В 2017-м соревнования пройдут в трёх категориях автомобилей:

• класс 1600 см3;

• класс 2000 см3;

• класс свободный.

Место проведения — озеро Тауро под Шахтёрском.

Ознакомиться с регламентом состязаний можно по ссылке.

Прием заявок на участие продолжается

Регистрация начнётся в 10:00, старт - в 11:30.

Справки по телефону: +7 924 184-08-33.