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Опасность схода лавин объявлена в Смирныховском районе
Фото Леонида Короткова

Опасность схода лавин объявлена в Смирныховском районе

Угроза сохранится на протяжении 11 января

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 11 января на территории Смирныховского района возможен сход одиночных лавин.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует:

  • При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).
  • Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.
  • С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.
  • Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.
  • Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

  • оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
  • оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
  • телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС – 8 924 496 52 05;
  • оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска – 72-30-20.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:16 0
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