Хоккеисты ПСК "Сахалин" одержали победу над "Деймунг Киллер Вейлс"

8 января хоккеисты ПСК "Сахалин" провели заключительный матч серии с "Деймунг Киллер Вейлс". К третьему матчу в копилке дружины Тертышного было две победы над косатками в серии , в стартовой встрече островитяне переиграли корейскую команду со счетом 6:2, вторая игра обернулась для нашей команды "сухарем", а ворота соперников были поражены 5 раз, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Больших перестановок в составе на третью игру болельщики не увидели. Тренерский штаб дал возможность отдохнуть Короваеву, назначив первым номером Стельмаха, не принял участие в матче и Головин, наставники островной команды решили поберечь нападающего, дав возможность залечить травмы.

Как и в двух предыдущих играх первую шайбу забросили островитяне. Руслан Берников под занавес первого периода с передачи Еремина отправил снаряд за спину Вэймана, записав на свой счет 50-тый бал за сезон. Улучшил свой показатель и Зацепилин. На 23 минуте "сахалинская ракета" самостоятельно разобрался с защитниками хозяев и "с кистей" отправил шайбу в ближний угол. Спустя минуту на пятачке клюшку под наброс Шишканова подставил Ушаков, шайба попала в "домик" голкиперу.

Преимущество в три гола продержалось до середины встречи. Легионеры хозяев Парнхэм и Эстоклет доказали, что "косатки" небеззубые, по разу поразив ворота Стельмаха. Однако "валидольной" концовки не было. Помог ее избежать гол Ушакова на 53 минуте, вновь нападающему ассистировал Шишканов. Итог 2:4 . "Сахалин" празднует 28 победу, в активе островитян 85 очков.

10 января хоккейная команда возвращается на остров, где приступит к подготовке к следующему сопернику команде "Тохоку Фри Блэйдс". Серия с "лезвиями" стартует 14 января.

- Сегодня игра получилась сумбурная. Она выдалась самой тяжелой в этой серии. Много сил потратили в предыдущих матчах. Да и соперник, проиграв два раза, был мотивирован, надеялся взять хоть сколько-нибудь очков. Хорошо, что выиграли, - отметил главный тренер хоккейной команды ПСК "Сахалин" Сергей Тертышный. - Серия удачно для нас сложилась. Взяли на выезде 9 очков.