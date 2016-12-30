При покупках в иностранных онлайн-магазинах придется предъявлять паспорта

Из-за новых правил торговли у крупных интернет-площадок проблемы с доставкой

Иностранные интернет-магазины столкнулись с трудностями при доставке посылок в Россию на навогодних праздниках из-за проверок, организованных Федеральной таможенной службой, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Сообщается, что таможня начала запрашивать у курьеров бумажные копии паспортов физических лиц-получателей посылок.

Начальник пресс-службы ФТС Дмитрий Котиков сообщил, что проводились мероприятия «по проверке соблюдения законодательства». Он не уточнил, сколько компаний подверглись этой проверке.

Китайская площадка AliExpress.com ранее сообщила о приостановке доставки в Россию курьером «СПСР-Экспресс» и через программу «Ali-Express — доставка без забот», объяснив это проблемами с таможенным оформлением посылок.

По словам администратора нескольких китайских магазинов на AliExpress Алексея Семкина, «практически все посылки, поступившие в РФ после 22 декабря, остановлены таможней». Глава российского представительства Alibaba Group Марк Завадский заявил «Коммерсанту», что проблемы с доставкой не коснулись товаров, отправленных «Почтой России».

Гендиректор СПСР-Экспресс Владимир Солодкин рассказал, что сложности возникли у «всех компаний-перевозчиков, которые участвуют в эксперименте по упрощенному таможенному оформлению. При этом, по его словам, СПСР продолжает отправку и получение гпосылок, и «никаких скоплений нет».

Британский магазин одежды Asos приостановил экспресс-поставки в Россию с шестого января, объяснив это обновлением IT-систем и предлагая своим клиентам лишь стандартную доставку.

В «СПСР-Экспресс», DHL Express и Pony Express газете рассказали, что с начала нового года ФТС требует больше документов от клиентов иностранных интернет-магазинов.

Глава департамента международного развития Pony Express Вячеслав Саркисов сообщил, что ФТС о более жесткой проверке документов не предупреждала. По его мнению, эта мера «противоречит ранее заявленной политике перехода от тотального контроля к выборочному».

По данным участников рынка, с седьмого января ФТС перестала запрашивать бумажные копии паспортов клиентов, и таможенное оформление проходит по старым правилам.