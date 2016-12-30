Ледовые заторы могут осложнить половодье на Сахалине

Сложная ситуация с ледовыми заторами в период весеннего половодья 2017 года может возникнуть на территории 11 регионов трех федеральных округов России. Об этом сообщает Авторадио.

В центре «Антистихия» отметили, что превышение средних климатических значений толщины льда на затороопасных реках уже отмечается в Якутии, Амурской, Сахалинской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областях, в Хакасии и Забайкальском крае, а также в Архангельской области и Коми.

Чтобы снизить риск возможных подтоплений в период половодья спасатели планируют распиливать лед. Кроме того, готовятся команды взрывников для разрушения прогнозируемых заторов на опасных участках рек.