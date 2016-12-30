новости
новости
Регистрация
Ледовые заторы могут осложнить половодье на Сахалине
koshka-u-u.livejournal.com

Ледовые заторы могут осложнить половодье на Сахалине

Спасатели планируют снизить риск возможных подтоплений распиливая лед

Сложная ситуация с ледовыми заторами в период весеннего половодья 2017 года может возникнуть на территории 11 регионов трех федеральных округов России. Об этом сообщает Авторадио.

В центре «Антистихия» отметили, что превышение средних климатических значений толщины льда на затороопасных реках уже отмечается в Якутии, Амурской, Сахалинской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областях, в Хакасии и Забайкальском крае, а также в Архангельской области и Коми.

Чтобы снизить риск возможных подтоплений в период половодья спасатели планируют распиливать лед. Кроме того, готовятся команды взрывников для разрушения прогнозируемых заторов на опасных участках рек.

 

сегодня, в 10:31 0
Другие статьи по темам
Прочее
Сахалинская областьполоводьеледзаторырекиспасатели
Популярное на ASTV
Землетрясение ощутили жители Невельского района
Землетрясение ощутили жители Невельского района
История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт
История с возможным столкновением самолетов в небе над Курилами раздута из ничего - эксперт
Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина
Три человека погибли при пожаре на севере Сахалина
В Корсакове автомобиль сбил пешехода
В Корсакове автомобиль сбил пешехода

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
У кого вырастет зарплата в 2017 году
У кого вырастет зарплата в 2017 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru