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Альпинисты открыли на Сахалине ледолазный сезон

Альпинисты открыли на Сахалине ледолазный сезон

В начале марта планируется проведение ледового фестиваля в бухте Тихой

В январе сахалинские любители альпинизма и ледолазания  отправляются тренироваться  на замерзшие водопады Сахалина, сообщает пресс-служба клуба «Бумеранг».  В этом году это произошло раньше обычного. В начале  марта планируется проведение ледового фестиваля в бухте Тихой Макаровского района.

Ледолазание  как элемент альпинизма становится самостоятельным видом спорта. Планируется, что он станет олимпийским в Корее в 2018 году.

Клуб "Бумеранг" и  Школа альпинизма  приглашает всех желающих сахалинцев, детей и молодежь старше 12 лет прийти на занятия по ледолазанию и приобщиться к альпинизму. 

Занятия проходят в Клубе "Бумеранг"  бесплатно, снаряжение предоставляется. По всем вопросам можно обращаться по телефону 287970.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:15 +3
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Комментарии
babaj
Написано сегодня, в 18:09
А раньше ледолазы пытались сделать себе тренажер в парке...)))
Толи воды не хватило,толи падали с сосулями часто...
Это вродебы декабрь 03 года.
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+2
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 19:46
Классно, но опасно!
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