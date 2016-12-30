Альпинисты открыли на Сахалине ледолазный сезон

В январе сахалинские любители альпинизма и ледолазания отправляются тренироваться на замерзшие водопады Сахалина, сообщает пресс-служба клуба «Бумеранг». В этом году это произошло раньше обычного. В начале марта планируется проведение ледового фестиваля в бухте Тихой Макаровского района.

Ледолазание как элемент альпинизма становится самостоятельным видом спорта. Планируется, что он станет олимпийским в Корее в 2018 году.

Клуб "Бумеранг" и Школа альпинизма приглашает всех желающих сахалинцев, детей и молодежь старше 12 лет прийти на занятия по ледолазанию и приобщиться к альпинизму.

Занятия проходят в Клубе "Бумеранг" бесплатно, снаряжение предоставляется. По всем вопросам можно обращаться по телефону 287970.