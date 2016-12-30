Синоптики признали нынешнюю зиму на Сахалине самой малоснежной

Ближайший циклон придет на остров уже на этой неделе

Зима 2016-2017 годов на юге Сахалина стала самой малоснежной за всю историю метеонаблюдений на острове - с 1946 года, сообщает ТАСС.

"В декабре в Южно-Сахалинске выпало снега меньше всего за весь период наблюдений, снега очень мало, у нас аномалия по осадкам", - сказали сотрудники Сахгидрометеоцентра.

Они также уточнили, что в Южно-Сахалинске выпало 13 мм осадков при норме 62 мм, в Долинске - 20 мм (норма 98 мм), в Холмске - 30 мм (норма 70). В целом на юге Сахалина выпало от 20 до 40% месячной нормы осадков. Не намного больше снега выпало на севере острова - от 20 до 47 мм.

Кроме того в гидрометеоцентре сообщили, что ближайший циклон посетит остров уже на этой неделе, еще один - во второй половине января.