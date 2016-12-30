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Синоптики признали нынешнюю зиму на Сахалине самой малоснежной

Синоптики признали нынешнюю зиму на Сахалине самой малоснежной

Ближайший циклон придет на остров уже на этой неделе

Зима 2016-2017 годов на юге Сахалина стала самой малоснежной за всю историю метеонаблюдений на острове - с 1946 года, сообщает ТАСС.

"В декабре в Южно-Сахалинске выпало снега меньше всего за весь период наблюдений, снега очень мало, у нас аномалия по осадкам", - сказали сотрудники Сахгидрометеоцентра.

Они также уточнили, что в Южно-Сахалинске выпало 13 мм осадков при норме 62 мм, в Долинске - 20 мм (норма 98 мм), в Холмске - 30 мм (норма 70). В целом на юге Сахалина выпало от 20 до 40% месячной нормы осадков. Не намного больше снега выпало на севере острова - от 20 до 47 мм.

Кроме того в гидрометеоцентре сообщили, что ближайший циклон посетит остров уже на этой неделе, еще один - во второй половине января.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:02 +3
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 14:11
Надо полагать,не всё коту масленница...ещё бахнет метелька,и не одна.
Но всяко хорошо,что в городе чисто,надоело откапываться.
Хоть чуть чуть отдохнуть от сугробов.
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+5
Кузовков Владимир
Написано сегодня, в 16:04
Добрый человек, где вы чистоту в городе увидели? Весь город засыпан песком.
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+2
Ярославчик
Написано сегодня, в 14:11
Не надо нам циклонов. Снега хватает.
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+3
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 14:25
Ярославчик, нет снега. От слова совсем. Посмотрим как вы по весне взвоете когда все насаждения перемерзшие не распустятся.
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+2
NNS41148
Написано сегодня, в 15:51
Ярославчик, не говори гоп пока зима ещё не кончилась.Есть здание на Крюкова,где сейчас справки берут,что не наркоман.Так раньше там находилось МСУ-22,так видел фото, где они в свою контору в конце зимы 1969-70 через крышу заходили.
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0
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 14:24
В окно наконец то выглянули?
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 14:27
У нас из-за отсутствия оного морозы стоят постоянные, уж лучше снежка
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+3
Masenkaya
Написано сегодня, в 14:43
интересно какое лето будет?
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+1
чeLOVEк NaStRoEniE
Написано сегодня, в 15:06
Masenkaya, ЕСЛИ зимой нет метелей, и стоит сухая зима-то лето должно быть жаркое.
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:38
чeLOVEк NaStRoEniE, очень надеюсь на это)
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0
senchick
Написано сегодня, в 14:49
Мало того, что малоснежно, так еще и чересчур грязно
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0
КиР84
Написано сегодня, в 15:03
Ну посмотрим!!!
Синоптики как астрологи
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0
Lukich
Написано сегодня, в 15:04
КатаклизЪм...
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+1
DestructoR
Написано сегодня, в 15:08
Называется взялись за Горный Воздух...
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 15:40
А по мне так хорошо. И я уже лето хочу.
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+2
Дедушка Мороз
Написано сегодня, в 18:48 Отредактированно сегодня, в 18:49
Самая лучшая в этом году на Сахалине зима
Москва мерзнет урааааа
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0
ineska
Написано сегодня, в 19:27
еще северные отменят, перекинут в Москву!
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0
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 19:34
Зато у нас в етом годе перебор с морозом и снегом)
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0
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