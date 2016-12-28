Волейбольную команду ПСК «Сахалин» пополнили две спортсменки

Волейбольный клуб ПСК «Сахалин» подписал двух новых игроков, сообщает пресс-служба клуба. Контракты до конца сезона заключили Дарья Рудых и Олеся Шаравская. На сегодняшний день спортсменки прошли необходимую процедуру лицензирования. Второго января волейболистки прибыли в расположение команды, где сегодня преступят к тренировкам. Напомним, ближайший матч «Сахалина» в рамках чемпионата суперлиги состоится 8 января в Саратове с местным «Протоном».



Дарья Рудых: позиция: доигровщик.

История выступлений: ВК «Приморье» (2012 г. -2015 г.), ВК «Волна» (2015г. -2016 г.),

Достижения: Чемпионка Европы по пляжному волейболу 2014 г.



Олеся Шаравская. Позиция: доигровщик.

История выступлений: ВК «Университет» (2000 г. -2009 г.), ВК «Самородок» (2009 г. – 2010 г.), ВК «Автодор-Метар» 2010 г. – 2012 г., ВК «Уфимочка» (2012 г. – 2013 г.), ВК «Воронеж» (2013 г. – 2014 г.) «Каршеяка» (2014 г. – 2015 г.).

Достижения: победитель Кубка России 2007 г., серебряный призер Чемпионата Европы по пляжному волейболу 2006 г.



Ангелина Коба и Татьяна Невидимова завершили выступление за островную команду. Контракты с волейболистками были расторгнуты по соглашению сторон.