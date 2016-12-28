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В Ногликах сгорела крыша жилого дома

В Ногликах сгорела крыша жилого дома

Огонь шесть часов тушили 19 пожарных

2 января в 04.05  диспетчеру Ноглинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании в жилом доме расположенного по адресу Родниковая, 17, сообщает пресс-служба ГУ МЧС области. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К тому моменту крыша одноэтажного деревянного дома горела на площади 250 кв.м.

Пожар был локализован в 6.00. Для полной ликвидации возгорания потребовалось еще 4 с половиной часа. В тушении пожара было задействовано 19 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 12:10 +1
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Комментарии
serega81
Написано вчера, в 12:15
Что то подсказывает что без петард и феерверков не обошлось.....
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+2
VULKAN
Написано вчера, в 12:41
Огонь распространяется быстрее, чем пожарные приезжают...
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0
Nochnoy_tranzit
Написано вчера, в 18:10
VULKAN, как правило, позднее сообщение. Советская 90 когда горел,-вызов поступил слишком поздно, в огне был весь второй этаж, часть первого и часть крыши. И это центр города. От пожарной части 100 м. Кто то думает, что уже отзвонились, некоторые снимать спешать вместо звонка... Скорость пожара в деревянных домах около 2 метров в минуту. А там (в Ногликах) в 4 утра аж поступило сообщение,-либо спали все, либо пили и поздно обнаружили. Плохо год для людей начался...
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+1
VULKAN
Написано вчера, в 18:57
Nochnoy_tranzit, Вы правы...
Но, вспомнила, однажды зимой вечером возвращалась домой, смотрю, а на стене котельной красная точка: то появиться, то исчезнет...
Подошла поближе, смотрю, а это стена начинает полыхать...
Подняли на уши весь северный посёлок, котельную спали и там, вот таких цивилизационных условий, как здесь в городах, не было...
Все объекты построены из дерева...
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+1
Владимир К
Написано вчера, в 18:01
Год Петуха входит во всей красе!
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0
Tais65R
Написано вчера, в 19:11
Чисто по-дружески: очень часто встречается, что люди говорят и пишут неправильно прилагательные от слова Ноглики. Если придется пользоваться такими словами, то употребляйте правильно - ногликский, ногликские.
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