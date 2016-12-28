В Ногликах сгорела крыша жилого дома
Огонь шесть часов тушили 19 пожарных
2 января в 04.05 диспетчеру Ноглинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в жилом доме расположенного по адресу Родниковая, 17, сообщает пресс-служба ГУ МЧС области. Первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К тому моменту крыша одноэтажного деревянного дома горела на площади 250 кв.м.
Пожар был локализован в 6.00. Для полной ликвидации возгорания потребовалось еще 4 с половиной часа. В тушении пожара было задействовано 19 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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