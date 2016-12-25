новости
новости
Регистрация
В Госдуму внесли проект, ограничивающий продажу пиротехники в Новый Год
sputnik.by

В Госдуму внесли проект, ограничивающий продажу пиротехники в Новый Год

Автор инициативы отмечает, что цель законопроекта — обеспечение безопасности граждан

Депутат от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается ограничить продажу пиротехнических изделий с 31 декабря по 1 января, соответствующие поправки предлагается внести в КоАП.

Как сообщает РИА Новости, Госдума закрыла осеннюю сессию 21 декабря. Первое пленарное заседание весенней сессии состоится 11 января. Таким образом, законопроект Госдумой не может быть принять до конца нынешнего года.

"Нарушение правил розничной торговли пиротехнических средств I-III классов гражданам 31 декабря по 1 января 2016 года и года, следующего за ним, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до тысячи рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до 3 тысяч рублей; на юридических лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей", — говорится в законопроекте.

"Запретить продажу пиротехнических изделий с 1 по 3 классы в период с 31 декабря до 1 января включительно. В случае нарушения на физическое или юридическое лицо накладывается административный штраф", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом отмечается, что документ должен вступить в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Автор инициативы отмечает, что цель законопроекта — обеспечение безопасности граждан.  "Привычным элементом праздничной декады в России стали пиротехнические изделия. Согласно статистике МЧС РФ, жертвами фейерверков и петард только в Москве ежегодно становятся около 100 человек. Треть из них — несовершеннолетние", — говорится в пояснительной записке.

Депутат подчеркивает, что инструкции по использованию пиротехнических изделий соблюдаются далеко не всегда.

"Ребенок, находящийся без присмотра взрослых или человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, неумелым взрывом пиротехники способны причинить серьезный вред как себе, так и окружающим", — пишет парламентарий.

сегодня, в 09:21 +1
Другие статьи по темам
Прочее
пиротехника
Популярное на ASTV
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска
Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска
Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске
Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко
Скрыть возрастные изменения и убрать нежелательные морщинки на лице легко

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
PATRO
Написано сегодня, в 10:11
Поздно!Всё купленно!

Займитесь чем нибудь полезным например учистившимися самоубийствами среди подростков.
Ответить
+6
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 10:40
Что за идиотизм? Откуда в Думе столько , мягко выражаясь, неумных, грубо говоря, дураков? Какой неадекватный человек побежит покупать пиротехнику 31 декабря? Все всё закупают заранее. А вот используют - кому как бог на душу положит. И от травм в любом случае этот законопроект не защитит.
Ответить
+6
Ярославчик
Написано сегодня, в 11:01
Вот этим депутатам заняться нечем, лучше бы полезные законы разрабатывали для блага россиян.
Идиоты.
Все уже давно все купили, а 31 декабря и 1 января уже никто ничего не покупает.
Ответить
+3
Reader
Написано сегодня, в 11:57
Любой запрет вызывает противодействие ввиде подпольной нелегальной торговли, что невозможно проконтролировать. В итоге еще хуже будет.
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Экскаватор опрокинулся при разборе постройки в Холмске
Экскаватор опрокинулся при разборе постройки в Холмске
Сахалинские дзюдоисты завоевали три медали на международном турнире в Улан-Удэ
Сахалинские дзюдоисты завоевали три медали на международном турнире в Улан-Удэ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru