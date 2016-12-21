На одного кандидата в мастера спорта по биатлону на Сахалине стало больше

В столице Башкортостана, в Уфе завершились Всероссийские юношеские соревнования по биатлону на «Приз памяти Памира Ямалеева» среди юношей и девушек. Валерий Кокарев из Томари выполнить норматив «Кандидата в мастера спорта» . Об этом сообщает пресс-служба сахалинского министерства спорта и молодежной политики.

Всероссийские соревнования по биатлону «Приз памяти Ямалеева» проходят уже несколько лет подряд. В этом году в них приняло участие более 200 сильнейших биатлонистов со всей страны. Борьба за награды велась в двух группах: среди спортсменов 1998-1999 г.р. и 2001-2000 г.р. Стоит отметить, что эти соревнования являются отборочными на Первенство мира по биатлону.

Сахалинскую сборную представляли биатлонисты из Томари, воспитанники местной ДЮСШ.

В первый соревновательный день спортсменам предстояло соперничать на дистанции 10 км. Сахалинцы Валерий Кокарев и Егор Питенин смогли занять 8 и 9 места соответственно. Уступив лишь сильнейшим биатлонистам России в этом возрасте. Во второй день, ребята смогли подкопить силы, и в спринторской гонке на 6 км, Валерий стал уже шестым, отстав от лидера всего на 1 минуту 11 секунд. Этот результат позволил юноше выполнить норматив «Кандидата в мастера спорта» по биатлону.

«Мы очень довольны выступлением наших спортсменов. Для томаринской школы это замечательный результат. Сахалинские биатлонисты уже очень давно не показывали таких результатов на России. Стоит отметить, что на эти соревнования отобрали только сильнейших биатлонистов со всей страны. И нашим спортсменам было тяжело с психологической точки зрения. Некоторые ребята переволновались, и не смогли показать в полной мере то, на что они способны» - отметил директор детско-юношеской спортивной школы г.Томари Юрий Капранов.