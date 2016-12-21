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Восемь ударов ножом в сердце нанес другу тымовчанин

Восемь ударов ножом в сердце нанес другу тымовчанин

Скорую он вызвал через несколько часов, чтобы констатировать смерть товарища

В следственный отдел по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 19 по улице Харитонова в Тымовском обнаружено тело 42-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении этого преступления в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ задержан ранее судимый 45-летний житель Тымовского, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, потерпевший находился в гостях у своего друга, в течение двух мужчины пьянствовали.

26 декабря, когда гость уснул, хозяин квартиры сходил домой к своему знакомому домой и вернулся вместе с ним в свою квартиру.

Спящего мужчину разбудили, и троица продолжила распивать спиртное. Во время пьянки потерпевший стал скандалить с подозреваемым и оскорблять его.

Подозреваемый не вытерпел и ударил кулаком по лицу потерпевшего, но тот стал еще больше его оскорблять. Тогда подозреваемый взял нож и нанес им 8 ударов в область сердца собутыльника. После этого хозяин квартиры и его знакомый покинули место происшествия.

Только утром, придя домой, мужчина вызвал бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть потерпевшего.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:41 0
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Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 17:46
Друг и товарищ в этой статье лишние.
28 число. А сколько таких новостей будет за эти праздники?
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+3
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 17:50
И опять ранее судимый.........
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0
Online
rebra_na_trawe Online
Написано сегодня, в 17:53
российская действительность...... пц
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0
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