«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске

Новогодним концертом завершился проект регионального фонда «Родные Острова» «Добрая открытка». Праздник состоялся в доме престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба благотворительной организации.

Концерт был подготовлен силами молодых подопечных фонда. К примеру, порадовал своим вокалом Данил Соловцов, который благодаря поддержке «Родных Островов» отстаивал честь островного региона в Москве на проекте «Голос. Дети».

А появление главного новогоднего волшебника стало для всех приятным сюрпризом.

Волонтеры фонда посетили палаты тех постояльцев дома престарелых и инвалидов, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на концерте. Поздравили их с наступающими праздниками, вручили подарки и, самое главное, «добрые открытки», созданные руками малышей из детского сада №37 «Одуванчик».

Напомним, в преддверии нового года региональный фонд «Родные Острова» проводит благотворительны й проект «Добрая открытка». Воспитанники детского сада № 37 «Одуванчик» своими руками мастерили милые открытки, которые передали постояльцам дома престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске.

Проект является просветительским и призывает вспомнить о тех, кто остается один в новогодние праздники. Приоритетным направлением деятельности фонда является работа с молодежью и детьми региона. Именно с их помощью и для них «Добрая открытка» станет одним из уроков милосердия - внимания к тем, кому нужна помощь и поддержка.

«Мы планируем, что проект будет ежегодным. Хочется, чтобы к нему присоединились и другие детские сады и просто жители Южно-Сахалинска. Тогда мы сможем уже в следующем году отправить «Добрые открытки» постояльцам специализированн ых учреждений не только в Южно-Сахалинске, но и в других районах островного региона», - добавил президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан.