«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске
Новогодний сувенир изготовили воспитанники детского сада №37 «Одуванчик»
Новогодним концертом завершился проект регионального фонда «Родные Острова» «Добрая открытка». Праздник состоялся в доме престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба благотворительной организации.
Концерт был подготовлен силами молодых подопечных фонда. К примеру, порадовал своим вокалом Данил Соловцов, который благодаря поддержке «Родных Островов» отстаивал честь островного региона в Москве на проекте «Голос. Дети».
А появление главного новогоднего волшебника стало для всех приятным сюрпризом.
Волонтеры фонда посетили палаты тех постояльцев дома престарелых и инвалидов, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на концерте. Поздравили их с наступающими праздниками, вручили подарки и, самое главное, «добрые открытки», созданные руками малышей из детского сада №37 «Одуванчик».
Напомним, в преддверии нового года региональный фонд «Родные Острова» проводит благотворительны
Проект является просветительским и призывает вспомнить о тех, кто остается один в новогодние праздники. Приоритетным направлением деятельности фонда является работа с молодежью и детьми региона. Именно с их помощью и для них «Добрая открытка» станет одним из уроков милосердия - внимания к тем, кому нужна помощь и поддержка.
«Мы планируем, что проект будет ежегодным. Хочется, чтобы к нему присоединились и другие детские сады и просто жители Южно-Сахалинска. Тогда мы сможем уже в следующем году отправить «Добрые открытки» постояльцам специализированн