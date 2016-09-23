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«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске

«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске

Новогодний сувенир изготовили воспитанники детского сада №37 «Одуванчик»

Новогодним концертом завершился проект регионального фонда «Родные Острова» «Добрая открытка». Праздник состоялся в доме престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба благотворительной организации. 

Концерт был подготовлен силами молодых подопечных фонда. К примеру, порадовал своим вокалом Данил Соловцов, который благодаря поддержке «Родных Островов» отстаивал честь островного региона в Москве на проекте «Голос. Дети».

А появление главного новогоднего волшебника стало для всех приятным сюрпризом.

Волонтеры фонда посетили палаты тех постояльцев дома престарелых и инвалидов, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на концерте. Поздравили их с наступающими праздниками, вручили подарки и, самое главное, «добрые открытки», созданные руками малышей из детского сада №37 «Одуванчик».

Напомним, в преддверии нового года региональный фонд «Родные Острова» проводит благотворительный проект «Добрая открытка». Воспитанники детского сада № 37 «Одуванчик» своими руками мастерили милые открытки, которые передали постояльцам дома престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске.

Проект является просветительским и призывает вспомнить о тех, кто остается один в новогодние праздники. Приоритетным направлением деятельности фонда является работа с молодежью и детьми региона. Именно с их помощью и для них «Добрая открытка» станет одним из уроков милосердия - внимания к тем, кому нужна помощь и поддержка.

«Мы планируем, что проект будет ежегодным. Хочется, чтобы к нему присоединились и другие детские сады и просто жители Южно-Сахалинска. Тогда мы сможем уже в следующем году отправить «Добрые открытки» постояльцам специализированных учреждений не только в Южно-Сахалинске, но и в других районах островного региона», - добавил президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан.

Галерея
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 1
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 2
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 3
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 4
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 5
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 6
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 7
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 8
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 9
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 10
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 11
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 12
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 13
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 14
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 15
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 16
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 17
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 18
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 19
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 20
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 21
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 22
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 23
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 24
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 25
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 26
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 27
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 28
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 29
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 30
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 31
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 32
«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске, Фото: 33
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«Добрые открытки» получили в подарок постояльцы дома престарелых в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:29 0
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