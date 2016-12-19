Чемпионат по ездовому спорту прошел в Южно-Сахалинске

Первенство по ездовому спорту прошло в Южно-Сахалинске. В этом году в соревнованиях участвуют около 30 человек. Для спортсменов и их подопечных предусмотрено несколько уже традиционных категорий: "Лыжи-спринт 1 собака" , "Нарта-спринт с 2 собаки" и "Дети в упряжке с одной собакой".

Перед стартом собаки громко лают и радуются. Для четвероногих пробежать дистанцию в три километра - одно удовольствие.

«В следующем году, если повезет, наши ребята отправятся на первый чемпионат России по ездовому спорту. Количество участников у нас с годами увеличивается, и постоянно растут результаты», - рассказывает Дмитрий Архипов, президент федерации ездового спорта Сахалинской области.

Дистанция в этом году для всех участников - три тысячи метров. Исключение лишь для детей, они бегут 200 метров. Первыми на старт выходят мужчины с одной собакой. Андрей Лукин тренируются уже четвертый год. С питомцем приехал из Мурманска, на острове активно продолжили тренироваться. На трассе со своей собакой Андрей потерял несколько секунд, но, несмотря на это, все равно стал победителем в своей категории.

«Тренировочный процесс - штука сложная, надо работать на много компонентов. И силовые качества, и скорость нужны, и послушание должно быть, а главное - самому спортсмену нужно соответствовать собаке», - Андрей Лукин, победитель в категории "Лыжи-спринт 1 собака".

А вот Олег Пикин и доберман Каир ездовым спортом занимаются только второй год. Питомцу уже четыре с половиной года, и у пса отличная подготовка. В этом году у пары спортсменов это уже вторые соревнования. Среди мужчин в своей категории Олег и Каир стали вторыми. Три тысячи метров они преодолели за 9 минут и 42 секунды. От лидера Андрея Лукина пара отстала на 35 секунд.

«Заниматься с ними одно удовольствие, ведь собаки очень активные. Они любят спорт и движение, энергии в них много. Чем больше с ними занимаешься, тем лучше», - рассказывает Олег Пикин, участник соревнований.

Среди девушек на лыжах лучшей стала Татьяна Устинова. В самой многочисленной категории "Нарта-спринт 2 собаки" также победила представительница прекрасного пола Ольга Лукина, а совсем немного от главного призера отстал Алексей Ткаченко, он стал вторым с результатом 11 минут и 2 секунды.