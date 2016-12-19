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Борцы из Анивы завоевали четыре медали дальневосточного турнира

Борцы из Анивы завоевали четыре медали дальневосточного турнира

Участниками состязаний в Комсомольске-на-Амуре стали свыше 150 «греко-римлян»

В Комсомольске-на-Амуре завершился традиционный IX дальневосточный турнир по греко-римской борьбе на призы Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Участниками состязаний стали свыше 150 «греко-римлян» из Амурской, Сахалинской области, Приморского и Хабаровского края. Островной регион представляли воспитанники ДЮСШ г. Анива. Они стали обладателями четырех медалей.

- Успешнее всех проявил себя Марат Нурмухаметов. Он занял первое место в весовой категории до 59 кг. Еще три наших борца завоевали бронзовые награды. Отличились Александр Наградов (до 32 кг), Игорь Степанцов (до 50 кг), Олег Ковалевский (до 66 кг), - подвел итоги выступления своих подопечных тренер Олег Накагава.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

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Борцы из Анивы завоевали четыре медали дальневосточного турнира, Фото: 1
Борцы из Анивы завоевали четыре медали дальневосточного турнира, Фото: 2
Борцы из Анивы завоевали четыре медали дальневосточного турнира, Фото: 3
Борцы из Анивы завоевали четыре медали дальневосточного турнира, Фото: 4
Борцы из Анивы завоевали четыре медали дальневосточного турнира, Фото: 5
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Борцы из Анивы завоевали четыре медали дальневосточного турнира
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:11 0
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