Ввоз иномарок на Сахалин и Курилы значительно сократился

За 11 месяцев 2016 года Сахалинской таможней оформлено на ввоз в страну 948 автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства. В прошлом году ввезено было 1 503 автомобилей.

Островная таможня перечислила в федеральный бюджет более 7 миллиардов рублей. Должностными лицами оформлено 2 966 морских судна, пропущено через таможенную границу России 209 125 физических лиц.

Сахалинской таможней было оформлено 15 702 деклараций на товары. Почти 80% деклараций импортных. Внешнеторговый оборот в отчетном периоде составил 5 миллиардов 493 тысячи долларов США, что на 1 миллиард 471 тысячу долларов США меньше от аналогичного периода 2015 года.

Грузооборот за 11 месяцев 2016 года наоборот вырос и составил 14 520,63 тыс. тонн, рост составил 15% от аналогичного периода прошлого года.

Основные статьи экспорта в стоимостном выражении это – газ природный сжиженный – 71,5% от общей стоимости экспорта, морепродукция – 5,8%, уголь – 4,2%. Поставки угля выросли на 32%, газа на 10%, при этом снизились стоимостные показатели газа на 38,1%. Экспорт товаров в Китай вырос в 2,9 раза, 44% от общего объема экспортных поставок угля это экспорт в Корею.

Ввоз в Сахалинскую область товаров снизился на 14,2% и составил 228,40 тыс. тонн, стоимостью 1 миллиард 890 тысяч долларов США, стоимость наоборот выросла на 18,5 %.

За прошедший период было возбуждено 10 уголовных дел. Количество административных производств выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. За 11 месяцев возбуждено 456 дел об административных правонарушениях. В 2016 году Сахалинской таможней возбуждено 37 дел об АП, предметом правонарушения по которым является алкогольная продукция, общий объем алкогольной продукции составил 358 литров.

Всего в отчетном периоде по материалам правоохранительных подразделений с учетом пени было доначислено 76 миллионов рублей, взыскано в федеральный бюджет более 74 миллионов рублей.

Подводя итоги совещания, начальник Дальневосточного управления Юрий Ладыгин назвал основные задачи для Сахалинской таможни на 2017 год, в первую очередь это работа руководства таможни с таможенными постами. Важными в следующем году остаются задачи по реализации законов о территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток, а также продолжение работы по контролю за товарами, перемещаемых в рамках соглашения о разделе продукции.