Матч «Сахалин» - «Хай 1» начнется с минуты молчания в память о трагедии Ту-154

26 декабря во Дворце спорта «Кристалл» состоится последняя игра профессионального спортивного клуба «Сахалин» в уходящем году. В 19-00 хоккейная команда проведет заключительный матч серии с «Хай 1».

В первых двух играх подопечные Тертышного одержали убедительные победы со счетом 6:0 и 7:1. Матч начнется с минуты молчания в память о людях, погибших 25 декабря при крушении самолета Минобороны в Адлере.

По окончанию встречи состоится благотворительная акция «Мишкопад на Сахалине». Профессиональный спортивный клуб «Сахалин» приглашает всех болельщиков присоединиться к мировой акции в канун Нового года. Приносите мягкие игрушки с собой или приобретайте их в фойе дворца спорта. Все собранные игрушки будут переданы в детские дома области.

Источник: ПСК "Сахалин"