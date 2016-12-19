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В Углегорске модернизируют новый асфальтобетонный завод
Автор фото Юлия Корнева

В Углегорске модернизируют новый асфальтобетонный завод

Он должен начать работу уже весной следующего года

Сейчас в Углегорском районе полным ходом идёт модернизация нового асфальтобетонного завода (АБЗ), который должен начать работу уже весной следующего года. Высокотехнологичный комплекс разработан в Китае по немецким технологиям. Он позволит не только экономить бюджетные средства, но и увеличить объём производимых асфальтобетонных смесей. АБЗ будет производить до 60 тонн готовой смеси в час. Для сравнения: старая установка выпускала всего 40. Об этом пишут "Углегорские новости".

По словам директора ГУП «Углегорское ДРСУ» Сергея Степанова, прежнее оборудование завода, отработав порядка 20 лет, устарело и перестало соответствовать требованиям ГОСТа, которые применяются к выпуску асфальтобетонной смеси в настоящее время.

— Основные работы по монтажу комплекса планируем завершить уже в этом году, а настройки компьютерного управления перенесём на следующий. Для этого из Китая приедут два специалиста и переводчик. Так что запустим промышленный комплекс не раньше мая 2017 года.

К слову, в мае 2016 года на сайте госзакупок был объявлен тендер на поставку четырёх асфальтосмесительных установок для нескольких районов островного региона. Заказчиком выступило ГКУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области». Стоимость АБЗ для Углегорского района составила почти 30 млн рублей.

сегодня, в 11:20 +2
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Место
Углегорск
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Комментарии
Online
Matso Online
Написано сегодня, в 11:58
новый модернизируют?
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+1
Online
Escobar99 Online
Написано сегодня, в 11:59
>>В Углегорске модернизируют новый асфальтобетонный завод
>>модернизируют новый
Здорово., че. Новый модернизируют, а старый?
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