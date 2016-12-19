Год кино закрыли на Сахалине
Специальным гостем церемонии стал режиссёр Карен Геворкян, известный зрителям по фильму «Пегий пёс, бегущий краем моря», снятому на острове 20 лет назад
Церемония закрытия Года кино прошла в большом зале ККЗ «Октябрь», сообщает пресс-служба кинодосугового объединения. Под аккомпанемент одного из лучших сахалинских музыкальных коллективов «Джайз Тайм» специальными памятными призами были награждены сахалинские кинематографисты, активно участвовавшие в мероприятиях Года кино, – Александр Ли, Наталья Киселёва, Илья Фёдоров и Екатерина Жукова. Ведущий церемонии, кинокритик Илья Шамазов также поблагодарил всех, кто помогал в организации событий – сахалинскую областную универсальную научную библиотеку, центральную городскую библиотеку им. Кузнецова, литературно-художественный музей им. Чехова, сахалинский областной Театр Кукол, сахалинский колледж искусств, арт-пространство «Стрекоза» – список партнёров огромный, интерес к Году кино проявили тысячи сахалинцев.
Церемония закрытия прошла без лишнего пафоса и ненужной затянутости, ведь главным героем и всего года, и праздничного вечера стало кино, которому, что справедливо, и уделили особенное внимание. Специальным гостем церемонии стал режиссёр Карен Геворкян, известный зрителям по фильму «Пегий пёс, бегущий краем моря», снятому на острове 20 лет назад с участием представителей коренного этноса Сахалина – нивхами. В этот раз режиссёр привёз на остров картину «Вся наша надежда». Лента, названная многими критиками «главным кинособытием 2017-го», стала официальным фильмом закрытия Года российского кино на Сахалине. Кроме того, этот показ стал первой зрительской премьерой картины в России. «Вся наша надежда» потрясла сахалинцев реалистичностью сюжета и персонажей – почти все герои картины непрофессиональные актёры. После сеанса состоялось обсуждение работы с режиссёром. Зрители, зачастую привыкшие видеть в кино «отполированную реальность», долго благодарили Карена Геворкяна за правду и искренность авторского замысла. В свою очередь, режиссёр картины отметил, что «задача российских кинематографистов сегодня состоит в том, чтобы восстанавливать утраченный контакт со зрителями и не бояться смотреть правде в глаза».
Год российского кино официально закрыт, однако организаторы не торопятся присваивать ему статус «перевёрнутой страницы». На Сахалине завершающийся Год кино - скорее не пройденный этап, а старт для реализации новых проектов и значимых событий в области кино. Будущий год для всех сахалинских поклонников кинематографии станет не менее интересным.