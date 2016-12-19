Год кино закрыли на Сахалине

Церемония закрытия Года кино прошла в большом зале ККЗ «Октябрь», сообщает пресс-служба кинодосугового объединения. Под аккомпанемент одного из лучших сахалинских музыкальных коллективов «Джайз Тайм» специальными памятными призами были награждены сахалинские кинематографисты, активно участвовавшие в мероприятиях Года кино, – Александр Ли, Наталья Киселёва, Илья Фёдоров и Екатерина Жукова. Ведущий церемонии, кинокритик Илья Шамазов также поблагодарил всех, кто помогал в организации событий – сахалинскую областную универсальную научную библиотеку, центральную городскую библиотеку им. Кузнецова, литературно-художественный музей им. Чехова, сахалинский областной Театр Кукол, сахалинский колледж искусств, арт-пространство «Стрекоза» – список партнёров огромный, интерес к Году кино проявили тысячи сахалинцев.

Церемония закрытия прошла без лишнего пафоса и ненужной затянутости, ведь главным героем и всего года, и праздничного вечера стало кино, которому, что справедливо, и уделили особенное внимание. Специальным гостем церемонии стал режиссёр Карен Геворкян, известный зрителям по фильму «Пегий пёс, бегущий краем моря», снятому на острове 20 лет назад с участием представителей коренного этноса Сахалина – нивхами. В этот раз режиссёр привёз на остров картину «Вся наша надежда». Лента, названная многими критиками «главным кинособытием 2017-го», стала официальным фильмом закрытия Года российского кино на Сахалине. Кроме того, этот показ стал первой зрительской премьерой картины в России. «Вся наша надежда» потрясла сахалинцев реалистичностью сюжета и персонажей – почти все герои картины непрофессиональные актёры. После сеанса состоялось обсуждение работы с режиссёром. Зрители, зачастую привыкшие видеть в кино «отполированную реальность», долго благодарили Карена Геворкяна за правду и искренность авторского замысла. В свою очередь, режиссёр картины отметил, что «задача российских кинематографистов сегодня состоит в том, чтобы восстанавливать утраченный контакт со зрителями и не бояться смотреть правде в глаза».

Год российского кино официально закрыт, однако организаторы не торопятся присваивать ему статус «перевёрнутой страницы». На Сахалине завершающийся Год кино - скорее не пройденный этап, а старт для реализации новых проектов и значимых событий в области кино. Будущий год для всех сахалинских поклонников кинематографии станет не менее интересным.