Лыжники Сахалина выявили лучших из сильнейших

В минувшие выходные на базе детско-юношеской спортивной школы состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области "Гонка сильнейших". Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В состязаниях приняли участие более 140 спортсменов из Ноглик, Смирных, Охи, Поронайска, Макарова, Углезаводска, Корсакова, Анивы, Троицкого и Южно-Сахалинска.

На торжественном открытии спортсменов и зрителей приветствовала сотрудник министерства спорта, туризма и молодежной политики Наталья Яблочникова. Она пожелала спортсменам честной борьбы, успехов и хорошего настроения.

В первый день соревнований прошла гонка свободным стилем. Спортсмены разыграли комплекты наград в четырех возрастных группах на дистанциях 3,5,10 км. В самой младшей возрастной группе девушек 2001-2002 гр. первой финишировала охинка Эльвира Канаева (0:08:07). Уступив 4 секунды, второй пришла к финишу ее землячка Елизавета Ханина. С отставанием в 24 секунды от лидера третьей закончила гонку Ульяна Николова (Южно-Сахалинск).

В младшей возрастной группе юношей 14-15 лет на дистанции 5 км первым финишировал южносахалинец Владимир Вилаев (00:12:39). 13 секунд ему уступил Кирилл Кигичин, также представитель областного центра. Тройку призеров замкнул спортсмен из Охи Степан Хомик.

На эту же дистанцию вышили спортсменки 1999-2000 г.р. Золотую награду увезла домой Надежда Сенникова из Охи (0:14:26). С разрывом в 14 секунд финишировала Наталья Заднепрянная из областного центра. Третьей пришла к финишу представительница Охи Анастасия Авдеева (0:15:20).

Пятикилометровую дистанцию также преодолели взрослые спортсменки от 20 до 66 лет. Победительницей стала Дарья Шацких, воспитанница спортивной школы зимних видов спорта (0:13:43). Второй закончила гонку ее коллега по команде Мария Муратова (0:14:17). На третью ступень пьедестала взошла Кристина Зыкова из п.Троицкого (0:15:09).

На дистанцию 10 км вышли юноши 16-17 лет и мужчины от 20 до 76 лет. У юношей не было равных охинцу Руслану Даниленко (0:24:39). Серебро в копилку своих наград положил его земляк Сергей Губушкин (0:24:53). Третье время у Даниила Грачева из областного центра (0:25:44). У мужчин первым финишировал мастер спорта России Иван Кустов из Ноглик (0:23:06). Целую минуту и четыре секунды ему уступил южносахалинец Семен Суба. Третьим пришел к финишу Дмитрий Туктаров из Смирных (0:24:17).

Во второй день «Гонки сильнейших» спортсмены соревновались в классике.

Первыми стартовали девушки на дистанцию 3 км. Лучшее время показала Елизавета Ханина (00:08:52) из Охи. Спустя 4 секунды за ней финишировала Ульяна Николова. Тройку призеров, отстав от победителя на 8 секунд, замкнула охинка Эльвира Канаева. Девушки 16-17 лет оспаривали награды соревнований в гонке на 5 км. Первой финишную черту пересекла охинка Надежда Сенникова (00:15:47). Почти 33 секунды ей проиграла Вероника Щелчкова из Южно-Сахалинска. Третий результат показала спортсменка также из областного центра Наталья Заднепрянная. В ее активе результат (0:16:24). В возрастной категории женщин 1950-1995 г.р. Кристина Зыкова показала время 0:15:23, чем обеспечила себе победу. С отставанием в 25 сек второй финишировала южносахалинка Мария Муратова. Третье место в этой гонке заняла Диана Игонина из Томари (0:19:57).

Серьезная борьба развернулась у юношей 14-15 лет на дистанции 5 км, поскольку на старт вышло 25 участников. Тем не менее, победитель был один - Кирилл Кичигин. Он преодолел трассу за 00:14:04. Вторым финишировал Степан Хомик из Охи (00:14:38). На третью ступень пьедестала почета поднялся Артем Миронов из областного центра. Лидеру он уступил более 36 секунд. На дистанцию 10 км вышли спортсмены двух возрастных групп. У юношей 1999-2000 г.р. первым финишировал охинец Руслан Даниленко. Он преодолел дистанцию за 0:26:43. Вторым стал Сергей Губушкин, он отстал от лидера гонки на 42 сек. Третье время у Виктора Носова из Смирных, его результат 0:28:00.

У мужчин старшей возрастной группы 1940-1970 г.р. быстрее всех был Иван Кустов из Ноглик. Второй результат показал Дмитрий Туктаров из Смирных. Третьим стал Семен Суба из Южно-Сахалинска.

После подведения итогов состоялось награждение призеров и победителей грамотами, медалями и призами Министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.