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На открытом первенстве Владивостока по вольной борьбе сахалинец занял второе место

На открытом первенстве Владивостока по вольной борьбе сахалинец занял второе место

Билол Юсупов стал одним из лидеров в группе юношей 2001 – 2003 г.р.

Свыше 150 борцов вольного стиля приняли участие в традиционном новогоднем открытом первенстве Владивостока. Они представляли Еврейскую Автономную, Амурскую, Сахалинскую область, Приморский и Хабаровский край.

В возрастной группе юношей 2001 – 2003 г.р. выступал Билол Юсупов из островной столицы. Воспитанник тренера Александра Ваулина, впервые участвовавший в состязаниях за пределами Сахалина, был заявлен в весовую категорию до 54 кг.

- На предварительном этапе Билол одержал три победы. А в финале он уступил более опытному борцу (Денису Шелесту из Комсомольска-на-Амуре) и занял второе место. Для первого выезда на дальневосточный турнир это очень достойный результат, - рассказал тренер спортсмена Александр Ваулин.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:20 +2
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