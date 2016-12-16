У Хорошавина изъяли дом и четыре земельных участка в Подмосковье

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Судебные приставы взыскали в пользу государства недвижимость экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина на сумму свыше 74 млн рублей, сообщила в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель ФССП Оксана Пулина.

"Сегодня судебными приставами Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП совершены исполнительные действия по передаче в территориальное управление Росимущества в Московской области недвижимого имущества, принадлежавшего бывшему губернатору Сахалинской области А.Хорошавину и членам его семьи, с целью дальнейшего обращения в доход государства", — сказала О.Пулина.

В частности, по ее словам, передаче подлежал жилой дом площадью 935 кв.м, нежилое здание площадью 172 кв.м, четыре земельных участка общей площадью более 2000 кв.м, общей стоимостью более 74 млн рублей.

"Исполнительные производства об обращении в доход государства имущества, ранее принадлежавшего должнику и членам его семьи, были возбуждены на основании исполнительных листов от 22 сентября 2016 года, выданных Южно-Сахалинским городским судом", — заявила О.Пулина.

Ранее в пресс-бюро ФССП сообщали, что приставы намерены арестовать имущество А.Хорошавина на общую сумму более 1 млрд рублей, в Гохран РФ уже переданы 539 наименований изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

А.Хорошавин арестован по обвинению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, в 2009 году А.Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли бывший зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник А.Хорошавина Андрей Икрамов. В период с 2009 по 2015 годы, по данным СКР, члены группы в различном составе получили от восьми предпринимателей, работающих сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства, взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в полномочия членов организованной группы и способствование таким действиям со стороны должностных лиц. Взятки получались от предпринимателей, исполняющих госконтракты, а также получающих меры государственной поддержки.

В конце июля 2016 года в СКР сообщили о завершении следственных действий в отношении А.Хорошавина, А.Икрамова, бывшего зампредседателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина и Николая Борисова по девяти эпизодам взяточничества (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ) и одному — легализации денежных средств (ст.174.1 УК РФ). В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами дела.

Общая сумма взяток, вменяемых фигурантам, превышает 522 млн рублей, свыше 77 млн из которых были легализованы путем зачисления на банковские карты и конвертирования их в валюту.