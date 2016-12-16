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У Хорошавина изъяли дом и четыре земельных участка в Подмосковье
bsr18.ru

У Хорошавина изъяли дом и четыре земельных участка в Подмосковье

Конфискована недвижимость на 74 млн рублей

Судебные приставы взыскали в пользу государства недвижимость экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина на сумму свыше 74 млн рублей, сообщила в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель ФССП Оксана Пулина.

"Сегодня судебными приставами Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП совершены исполнительные действия по передаче в территориальное управление Росимущества в Московской области недвижимого имущества, принадлежавшего бывшему губернатору Сахалинской области А.Хорошавину и членам его семьи, с целью дальнейшего обращения в доход государства", — сказала О.Пулина.

В частности, по ее словам, передаче подлежал жилой дом площадью 935 кв.м, нежилое здание площадью 172 кв.м, четыре земельных участка общей площадью более 2000 кв.м, общей стоимостью более 74 млн рублей.

"Исполнительные производства об обращении в доход государства имущества, ранее принадлежавшего должнику и членам его семьи, были возбуждены на основании исполнительных листов от 22 сентября 2016 года, выданных Южно-Сахалинским городским судом", — заявила О.Пулина.

Ранее в пресс-бюро ФССП сообщали, что приставы намерены арестовать имущество А.Хорошавина на общую сумму более 1 млрд рублей, в Гохран РФ уже переданы 539 наименований изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

А.Хорошавин арестован по обвинению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, в 2009 году А.Хорошавин создал организованную преступную группу, в состав которой вошли бывший зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин и советник А.Хорошавина Андрей Икрамов. В период с 2009 по 2015 годы, по данным СКР, члены группы в различном составе получили от восьми предпринимателей, работающих сфере рыболовства, сельского хозяйства, транспортного обеспечения и строительства, взятки за общее покровительство по службе, совершение действий, входящих в полномочия членов организованной группы и способствование таким действиям со стороны должностных лиц. Взятки получались от предпринимателей, исполняющих госконтракты, а также получающих меры государственной поддержки.

В конце июля 2016 года в СКР сообщили о завершении следственных действий в отношении А.Хорошавина, А.Икрамова, бывшего зампредседателя правительства Сахалинской области Сергея Карепкина и Николая Борисова по девяти эпизодам взяточничества (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ) и одному — легализации денежных средств (ст.174.1 УК РФ). В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами дела.

Общая сумма взяток, вменяемых фигурантам, превышает 522 млн рублей, свыше 77 млн из которых были легализованы путем зачисления на банковские карты и конвертирования их в валюту.

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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 09:05
Короче бесплатный гектар отмели.
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+3
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 09:30
Достали своей показухой!
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+5
Kollekcioner
Написано сегодня, в 10:20
Olga_23, безусловно! Но вы представьте, сколько он нахапал! Это только то что известно легавым! А я больше чем уверен, что он как ворюга матёрый, понакупал недвижимости по всему миру.
Но клоунада, да, ЛЮТАЯ!
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+1
NNS41148
Написано сегодня, в 12:29
Olga_23, дело даже не в нём,а в системе и кто ему давал в 2014, чтоб стать депутатами гордумы и депутаты облдумы,за редким исключениям,которые "потакали" ему, сейчас белые и пушистые и следующему губернатору аллилуйю поют.
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+2
Online
Табалыкин Евгений Online
Написано сегодня, в 12:27 Отредактированно сегодня, в 12:27
Когда уже бабушкины коронки в казну пойдут? Интересно, переплавят или в музейный фонд отправят? ))))
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+3
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