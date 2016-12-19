Детский сад на 200 мест открыли в Тымовском

В минувшую пятницу состоялось большое и долгожданное для муниципального образования событие: в Тымовском сдан в эксплуатацию детский сад на 200 мест. Главное его достоинство в том, что теперь в районе снята проблема с местами в дошкольных учреждениях.

Как сообщают в районной администрации, двухэтажное здание нового детсада отличается от всех имеющихся уже внешним видом: огромные окна, обширные балконы. Учреждение соответствует всем нынешним требованиям к детской дошкольной организации. Здесь будет работать 10 групп от полутора до семи лет. Для детей предусмотрены просторные игровые помещения, удобные лестницы, отдельные спальни и столовые, залы для проведения мероприятий, имеется комната для компьютерных занятий, помещения для персонала и другие, необходимые для эффективной работы детского учреждения. Пищеблок детсада оборудован современными конвекционными печами, духовыми шкафами, холодильниками. Прачечная расположена в просторном и сухом подвальном помещении и также оборудованная стиральными, сушильными и гладильными автоматами.

Уже практически набран штат детского сада, а здесь будет трудиться более 70 человек. Недостатка в кадрах управление образования не испытывает. Претенденты на разные должности вставали в очередь. Теперь новое учреждение будет наполняться мебелью, игрушками и другими необходимыми материалами.

Своих маленьких воспитанников детский сад примет в конце января будущего года.