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Детский сад на 200 мест открыли в Тымовском

Детский сад на 200 мест открыли в Тымовском

Воспитанников он примет в конце января будущего года

 В минувшую пятницу состоялось большое и долгожданное для муниципального образования событие: в Тымовском сдан в эксплуатацию детский сад на 200 мест. Главное его достоинство в том, что теперь в районе снята проблема с местами в дошкольных учреждениях. 

Как сообщают в районной администрации, двухэтажное здание нового детсада отличается от всех имеющихся уже внешним видом: огромные окна, обширные балконы. Учреждение  соответствует всем нынешним требованиям к детской дошкольной организации. Здесь будет работать 10 групп от полутора до семи лет. Для детей предусмотрены просторные игровые помещения, удобные лестницы, отдельные спальни и столовые, залы для проведения мероприятий, имеется комната для компьютерных занятий, помещения для персонала и другие, необходимые для эффективной работы детского учреждения. Пищеблок детсада оборудован современными конвекционными печами, духовыми шкафами, холодильниками. Прачечная расположена в просторном и сухом подвальном помещении и также оборудованная стиральными, сушильными и гладильными автоматами.

Уже практически набран штат детского сада, а здесь будет трудиться более 70 человек. Недостатка в кадрах управление образования не испытывает. Претенденты на разные должности вставали в очередь. Теперь новое учреждение будет наполняться мебелью, игрушками и другими необходимыми материалами.

Своих маленьких воспитанников детский сад примет в конце января будущего года.

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Детский сад на 200 мест сдан в эксплуатацию в Тымовском , Фото: 1
Детский сад на 200 мест сдан в эксплуатацию в Тымовском , Фото: 2
Детский сад на 200 мест сдан в эксплуатацию в Тымовском , Фото: 3
Детский сад на 200 мест сдан в эксплуатацию в Тымовском , Фото: 4
Детский сад на 200 мест сдан в эксплуатацию в Тымовском , Фото: 5
Детский сад на 200 мест сдан в эксплуатацию в Тымовском , Фото: 6
Детский сад на 200 мест сдан в эксплуатацию в Тымовском , Фото: 7
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Детский сад на 200 мест сдан в эксплуатацию в Тымовском
сегодня, в 16:57 +3
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